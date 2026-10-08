Художники опасаются ограничений для легальных граффити и муралов

В Казахстане готовят поправки, направленные на борьбу с незаконными граффити и надписями на общественных зданиях. На этом фоне представители стрит-арта опасаются, что под ограничения могут попасть и легальные работы, созданные с разрешения собственников зданий.

Художники отмечают, что ответственность за порчу имущества уже предусмотрена законодательством, а самовольные надписи на остановках, фасадах и запрещённую рекламу необходимо пресекать. При этом они предлагают отделять такие случаи от легальных проектов и создавать специальные площадки для уличного искусства.

Граффити-художник Азамат Халиков считает, что подобные работы часто появляются на заброшенных территориях и в местах, которые нуждаются в благоустройстве.

«Лучше, чем запрещать, создавать площадки, на которых люди смогут рисовать, но всё это будет под присмотром», — отметил он.

Отдельный вопрос касается муралов. По словам представителей творческого сообщества, сегодня это понятие не имеет чёткого правового определения. При этом крупные настенные работы нередко создаются по согласованию с владельцами зданий или в рамках общественных проектов.

Художники опасаются, что при введении новых ограничений могут быть затронуты и работы, которые длительное время существовали на законных основаниях.

Междисциплинарный художник Алпамыс Батыр отметил, что в некоторых местах уже предпринимаются попытки закрасить площадки, где уличные художники годами создавали работы и совершенствовали своё мастерство.

Представители креативной индустрии считают, что возможные изменения необходимо обсуждать с профессиональным сообществом. По их мнению, при разработке новых правил важно разграничить вандализм, незаконные надписи и легальное уличное искусство.