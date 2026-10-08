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На главную Анонс В Шымкенте обновили автобусы на трёх маршрутах

В Шымкенте обновили автобусы на трёх маршрутах

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Шымкенте продолжают обновлять автобусы на городских маршрутах. По итогам конкурса определены новые перевозчики, которые будут обслуживать маршруты №2, №61 и №114.

На маршруте №2 обновили 11 автобусов. Вместо автобусов ANKAI на линию вышли новые SamAuto LE60.

На маршруте №61 заменили 17 автобусов. Здесь также вместо ANKAI начали курсировать новые SamAuto LE60.

На маршруте №114 на линию выпустили автобусы Yutong с повышенной пассажировместимостью.

Обновление подвижного состава продолжается. Работы направлены на улучшение маршрутной сети города и повышение качества пассажирских перевозок.

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