Кому принадлежат авторские права на контент, созданный с помощью ИИ

Искусственный интеллект всё чаще используют для создания изображений, музыки, видео и других материалов. Такой контент публикуют в социальных сетях, используют в рекламе и коммерческих проектах. Однако сам факт использования нейросети ещё не означает автоматического появления авторских прав на полученный результат.

В Казахстане произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта, охраняются авторским правом только при наличии творческого вклада человека.

То есть значение имеет то, насколько человек участвовал в создании произведения: разрабатывал идею и сюжет, определял стиль, композицию, детали и дорабатывал конечный результат.

ИИ-креатор Аружан Ергали отмечает, что для качественной генерации зачастую требуется предварительно создать персонажа, разработать раскадровку и составить подробные запросы. Один и тот же проект может потребовать множества генераций и последующей доработки.

По законодательству Казахстана автором произведения признаётся физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. При этом закон об искусственном интеллекте отдельно предусматривает, что текстовые запросы к нейросети также могут охраняться авторским правом, если сами являются результатом интеллектуальной творческой деятельности человека.

Юрист Сергей Уткин поясняет, что одним из ключевых факторов при определении авторства становится именно творческое участие человека.

«Если человек продумывает, что необходимо создать, определяет сюжет и другие элементы, то в этом присутствует творческое начало. Искусственный интеллект в таком случае выступает инструментом для реализации замысла», — отметил специалист.

При возникновении спора о принадлежности авторских прав обстоятельства создания конкретного произведения могут оцениваться индивидуально.

Новый закон также устанавливает требования к использованию искусственного интеллекта. В частности, синтетический контент должен маркироваться, а владельцы и собственники ИИ-систем обязаны учитывать и контролировать возможные риски при их эксплуатации.

Эксперты отмечают, что по мере развития технологий вопросы авторства, безопасности и ответственности при использовании искусственного интеллекта будут приобретать всё большее значение.