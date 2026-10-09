В Шымкенте до конца года планируют обновить 192 автобуса

В Шымкенте продолжается поэтапное обновление общественного транспорта. До конца 2026 года в город планируют поставить 192 новых автобуса. Транспорт распределят по действующим маршрутам в соответствии с заключёнными договорами.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков осмотрел новые автобусы, поступившие в распоряжение пассажирских перевозчиков. Глава города ознакомился с их техническими характеристиками и готовностью к выходу на линии.

Для ТОО «Радуга-транспорт» предусмотрено 64 автобуса марки Yutong. На сегодняшний день в Шымкент уже доставлена 21 машина. До конца октября новые автобусы планируют выпустить на маршруты №126, 104 и 60.

Ещё 25 автобусов до конца года направят на маршруты №6, 51 и 67.

Для ТОО «Туркістан көлік компаниясы» предусмотрено 128 автобусов Yutong. Из них 29 уже поступили в город. До конца октября они начнут обслуживать маршруты №12, 35, 92, 103 и 135.

Кроме того, до конца года ожидается поставка ещё 60 автобусов, которые распределят по городским маршрутам.

Таким образом, в настоящее время двум перевозчикам уже поставлено 50 новых автобусов.

Приобретение транспорта осуществляется у ТОО «Qaz Tehna» по лизинговой программе с финансированием через АО «Фонд развития промышленности».

Как сообщили в пресс-службе акима Шымкента, обновление автобусного парка позволит постепенно заменить устаревший транспорт, повысить качество пассажирских перевозок и обеспечить более комфортные и безопасные условия для жителей и гостей города.