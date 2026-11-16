В Казахстане запретили перевозить детские коляски в автобусах? Разъяснение Минтранса

В Казахстане опровергли распространяемую в социальных сетях информацию о запрете перевозки детских колясок в общественном транспорте. В Министерстве транспорта РК пояснили, что действующие правила не запрещают родителям заходить в автобусы с колясками и не предусматривают штрафов за их перевозку.

Поводом для разъяснения стали публикации в социальных сетях, авторы которых утверждали, что теперь пассажирам могут отказать в проезде с детской коляской. Подобные сообщения вызвали вопросы у родителей, особенно у тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом с маленькими детьми.

Согласно обновлённым Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, вступившим в силу 29 сентября, при высокой заполняемости автобуса предусмотрена перевозка детской коляски в сложенном виде при наличии свободного места для родителя. При этом коляска не должна препятствовать свободному перемещению пассажиров по салону. В Министерстве транспорта подчеркнули, что данное требование направлено прежде всего на обеспечение безопасности пассажиров, включая детей и сопровождающих их взрослых.

В ведомстве пояснили, что если родителю неудобно складывать детскую коляску, он может продолжить поездку с ней в разложенном виде.

«Если родителю неудобно складывать коляску, он может продолжить поездку с ней в разложенном виде», — говорится в разъяснении Министерства транспорта.

Таким образом, новые правила не устанавливают полного запрета на перевозку разложенных детских колясок.

В Министерстве транспорта отдельно подчеркнули, что за перевозку детской коляски в разложенном виде не предусмотрены штрафы, принудительная высадка из автобуса или другие санкции. Распространяемые в социальных сетях утверждения о возможном отказе в проезде с коляской не соответствуют официальным разъяснениям ведомства. Родителям рекомендуют учитывать загруженность общественного транспорта и следить за тем, чтобы коляска не перекрывала проход и не создавала неудобств другим пассажирам.

При этом право родителей пользоваться общественным транспортом с детскими колясками сохраняется.