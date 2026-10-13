В Шымкенте продолжают обновлять городской автобусный парк

В Шымкенте на городские маршруты вышли ещё 50 новых автобусов. Транспорт оснащён современным оборудованием, рассчитанным на повышение комфорта и безопасности пассажиров.

Новые автобусы имеют низкопольную платформу, а также пандусы для людей с ограниченной мобильностью и родителей с детскими колясками. По словам пассажиров, особенно важны удобство, чистота салонов и безопасность во время поездок.

Современное оснащение оценили и водители. Автобусы оборудованы автоматической коробкой передач, системой отопления и блокировкой движения при открытых дверях. Пока двери полностью не закроются, автобус не сможет начать движение.

«По сравнению со старыми автобусами эти намного удобнее. Здесь автоматическая коробка передач, хорошо работает система отопления. Также пока двери не закроются, автобус не поедет», — рассказал водитель Сухраб Юлдашев.

Перед выходом на линию автобусы проходят технический осмотр. Кроме того, ежедневно проверяются санитарное состояние салонов и исправность оборудования. Под контролем также находится состояние здоровья водителей.

По словам заместителя директора ТОО «Туркестан Транспорт» Абдибека Укибаева, новые автобусы отечественного производства уже прошли необходимый технический осмотр.

До конца года автобусный парк Шымкента планируют пополнить ещё 192 автобусами марки Yutong. Из них 64 машины поступят компании «Радуга-Транспорт», остальные — «Туркестанской транспортной компании».

Сейчас в Шымкенте на 83 маршрутах задействованы 1150 автобусов. Обновление автопарка позволит постепенно заменять устаревший транспорт и повышать качество пассажирских перевозок.