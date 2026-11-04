Сколько безбилетников выявили в автобусах Шымкента

В Шымкенте продолжают выявлять пассажиров, которые не оплачивают проезд в общественном транспорте. Только за октябрь 2026 года во время проверок зафиксировали 1121 такой случай. С начала года количество выявленных безбилетных пассажиров достигло 11 301.

Для выявления нарушителей в городских автобусах регулярно проводятся контрольно-проверочные мероприятия. Несмотря на профилактические рейды и разъяснительную работу, проблема неоплаченного проезда остаётся актуальной.

Пассажирам напоминают, что проезд без оплаты в общественном транспорте является административным правонарушением.

Согласно законодательству Казахстана, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере двух месячных расчётных показателей (МРП). В 2026 году это составляет 8650 теңге.

При этом пассажиры обязаны своевременно оплачивать поездку установленным способом, в том числе с использованием электронной системы оплаты проезда.

Специалисты подчёркивают, что соблюдение правил оплаты необходимо для стабильной работы общественного транспорта. Поступающие средства являются частью финансирования перевозок и помогают обеспечивать обслуживание пассажиров.

Несмотря на регулярные проверки, количество выявляемых нарушений остаётся значительным. С начала года контролёры зафиксировали более 11 тысяч случаев неоплаченного проезда.

Жителей и гостей Шымкента призывают ответственно относиться к оплате поездок и соблюдать установленные правила пользования общественным транспортом.