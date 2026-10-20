В Шымкенте хотят повысить стоимость проезда в автобусах

Поездки на общественном транспорте Шымкента могут обходиться дороже уже со следующего года. Городские власти намерены повысить стоимость проезда с 70 до 100 тенге.

Аким города Габит Сыздыкбеков объяснил это ростом расходов на перевозки. Сейчас разницу между действующим тарифом и затратами покрывают за счёт государственных субсидий. По словам градоначальника, сохранять нынешнюю стоимость проезда дальше будет сложно.

При этом жители продолжают жаловаться на переполненные автобусы. Сыздыкбеков пояснил, что система учёта не всегда отражает реальное количество пассажиров.

Например, если из 100 человек за проезд заплатили только 50, система учитывает лишь их. В результате по отчётам может показаться, что автобуса на 50 человек достаточно, хотя фактически в салоне вдвое больше пассажиров.

Льготы для пожилых людей и молодёжи планируют сохранить, а школьники по-прежнему смогут ездить бесплатно.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, новый тариф планируют ввести с 1 января 2027 года.