В Шымкенте предложили запустить розовые автобусы для беременных и мам с детьми

Жительница Шымкента предложила запустить специальные автобусы для беременных женщин и матерей с маленькими детьми. Необычная инициатива вызвала широкое обсуждение в социальных сетях и привлекла внимание городских властей. Однако в акиматах крупнейших городов Казахстана идею не поддержали.

Предложение появилось в социальных сетях. Автор инициативы считает, что отдельный общественный транспорт, желательно розового цвета, мог бы сделать поездки для женщин с колясками и маленькими детьми более комфортными и безопасными. Публикация набрала более 300 тысяч просмотров и вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

Часть жителей города поддержала инициативу, отметив, что в часы пик общественный транспорт бывает переполнен, а женщинам с детьми сложно передвигаться в таких условиях.

«Вообще, я бы сказала, можно, нужно даже, потому что в нашем транспорте такие давки, что мамам с детьми тяжело», — поделилась мнением одна из жительниц Шымкента.

Другие горожане сомневаются в практичности предложения. По их мнению, специальные автобусы могут оказаться невостребованными на одних маршрутах, тогда как на других их будет недостаточно.

«Может, и нужно, но их в достаточном количестве точно не хватит или они будут полупустые ездить», — отметила другая участница опроса.

Некоторые жители считают, что окончательное решение должно зависеть от возможностей транспортной системы города.

Предложение прокомментировали в акиматах Шымкента, Алматы и Астаны. В столице сообщили, что действующая маршрутная сеть предназначена для всех пассажиров независимо от пола. Поэтому запуск отдельных автобусов для женщин не рассматривается. Аналогичную позицию озвучили и в Алматы.

В Шымкенте инициативу также изучили, однако в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог указали на возможные сложности с организацией специальных маршрутов.

«Запуск дополнительных автобусов может привести к увеличению транспортной нагрузки на дорогах и образованию заторов. Кроме того, обеспечить охват всех остановочных пунктов в рамках отдельного маршрута затруднительно», — сообщили в управлении.

Таким образом, городские власти пока не рассматривают введение отдельного общественного транспорта для беременных женщин и матерей с детьми. Инициатива вызвала обсуждение не только транспортных возможностей городов, но и вопросов доступности общественного транспорта для разных категорий пассажиров.

С трудностями во время поездок сталкиваются не только беременные женщины и мамы с колясками, но и пожилые люди, пассажиры с инвалидностью, а также отцы с маленькими детьми.

Член Национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике Тогжан Кожанова считает, что проблему необходимо рассматривать шире. По её мнению, важно обратить внимание на конструкцию автобусов, их удобство и отношение пассажиров друг к другу.

Эксперт отметила, что в общественном транспорте люди не всегда уступают места беременным женщинам, родителям с детьми и пожилым пассажирам. Поэтому вопрос касается не только организации перевозок, но и культуры поведения.

Практика разделения пассажиров по половому признаку в Казахстане уже существует. В частности, на железной дороге предусмотрены специальные женские вагоны. Однако внедрение аналогичного подхода в городских автобусах вызывает дополнительные вопросы. Необходимо учитывать востребованность маршрутов, их доступность, количество пассажиров и возможности транспортной инфраструктуры.

В акиматах напоминают, что в действующих автобусах уже предусмотрены специальные места для беременных женщин, пожилых людей и пассажиров с детьми. При этом основная задача общественного транспорта остаётся неизменной — обеспечить комфортные, безопасные и доступные поездки для всех категорий граждан.