В Шымкенте планируют внедрить операции по замене суставов с роботом-ассистентом

В Шымкенте планируют внедрить операции по замене коленных суставов с использованием робота-ассистента. Новую технологию рассчитывают запустить до конца года. Подготовка специалистов уже началась.

На базе городского диагностического центра проходит международный мастер-класс для врачей-рентгенологов и травматологов-ортопедов. Профессора Сеульского национального университета делятся опытом, рассказывают о современных подходах к планированию эндопротезирования коленного сустава, диагностике травм и предоперационным исследованиям.

По словам главного врача диагностического центра Шымкента Шолпан Мырзахметовой, программа включает не только теорию, но и практические занятия. Специалисты будут отрабатывать методы диагностики и лечения суставов с помощью ультразвукового аппарата.

В Шымкенте ежегодно проводят около 250 операций по замене суставов. Если раньше такие вмешательства в основном требовались пациентам старшего возраста, то сегодня, в зависимости от степени поражения сустава, на операцию направляют и людей среднего возраста.

До конца года в городе планируют внедрить робот-ассистированную замену суставов. Сейчас такого оборудования в Шымкенте нет, однако в дальнейшем его планируют приобрести.

По словам травматолога-ортопеда Нуржана Естемисова, технология позволяет проводить операции с высокой точностью. Подобные операции уже применяются в Алматы и Астане.

Методики, представленные корейскими специалистами, шымкентские врачи будут отрабатывать во время практических занятий.