Городской диагностический центр Шымкента станет современным медицинским комплексом

В Шымкенте продолжается реконструкция здания городского диагностического центра. После модернизации медицинское учреждение будет соответствовать современным требованиям и сможет принимать до 950 пациентов за одну смену. Об этом сообщили в пресс-службе акима города Шымкента.

Реконструкция с расширением здания началась в феврале текущего года. На сегодняшний день выполнено более половины строительно-монтажных работ.

Согласно проекту, на первом этаже разместятся кабинеты эпидемиолога, инфекционистов, заместителя главного врача, а также буфет для сотрудников, санитарные и бытовые помещения.

На втором этаже будут вести прием профильные детские специалисты, в том числе инфекционист, невролог, кардиоревматолог, гастроэнтеролог и педиатр. Здесь также оборудуют комнату матери и ребенка.

Третий этаж займут диагностические кабинеты, включая кабинет ультразвуковых исследований, кабинет педиатра, ординаторская и служебные помещения.

На четвертом этаже разместятся кабинеты врачей-консультантов.

В ходе реконструкции все медицинские кабинеты оснастят современным оборудованием и мебелью отечественного производства.

Полностью завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре.