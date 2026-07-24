Городской диагностический центр Шымкента станет современным медицинским комплексом

В Шымкенте продолжается реконструкция здания городского диагностического центра. После модернизации медицинское учреждение будет соответствовать современным требованиям и сможет принимать до 950 пациентов за одну смену. Об этом сообщили в пресс-службе акима города Шымкента.
Реконструкция с расширением здания началась в феврале текущего года. На сегодняшний день выполнено более половины строительно-монтажных работ.
Согласно проекту, на первом этаже разместятся кабинеты эпидемиолога, инфекционистов, заместителя главного врача, а также буфет для сотрудников, санитарные и бытовые помещения.
На втором этаже будут вести прием профильные детские специалисты, в том числе инфекционист, невролог, кардиоревматолог, гастроэнтеролог и педиатр. Здесь также оборудуют комнату матери и ребенка.
Третий этаж займут диагностические кабинеты, включая кабинет ультразвуковых исследований, кабинет педиатра, ординаторская и служебные помещения.
На четвертом этаже разместятся кабинеты врачей-консультантов.
В ходе реконструкции все медицинские кабинеты оснастят современным оборудованием и мебелью отечественного производства.
Полностью завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре.