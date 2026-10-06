Доходы казахстанцев растут в основном на бумаге

Во втором квартале 2026 года номинальные доходы казахстанцев выросли, однако реальный рост оказался минимальным из-за высокой инфляции.

По данным Бюро национальной статистики, среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 263 691 теңге в месяц. Это на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом реальные доходы увеличились всего на 0,7%.

Самые высокие номинальные доходы зафиксированы в Алматы — около 427,5 тысячи теңге на человека. Самые низкие — в Туркестанской области, где показатель составил чуть более 152 тысяч теңге. Разница между регионами приближается к трёхкратной.

При этом в 11 из 20 регионов страны реальные доходы населения снизились. В этот список вошёл и Шымкент. Самое заметное снижение отмечено в Атырауской области — почти на 12% за год.

Причиной слабого реального роста стала инфляция. Во втором квартале она достигла 10,4%, поэтому двузначное увеличение номинальных доходов почти полностью было нивелировано ростом цен.

Иными словами, рост зарплат и других доходов ещё не означает автоматического улучшения уровня жизни: если цены увеличиваются сопоставимыми темпами, покупательная способность населения практически не меняется.