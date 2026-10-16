В Шымкенте проходит выставка-продажа дизайнерских товаров

В Шымкенте проходит выставка TERRA Fashion, которая объединила дизайнеров, ремесленников, локальные бренды и предпринимателей из Казахстана и других стран.

Одной из участниц стала дизайнер украшений Анна Перышкина. В своих работах она использует глину, а в основу коллекций закладывает национальные узоры, природные мотивы и различные истории. По словам мастера, каждое изделие проходит два обжига при температуре около 1200 градусов.

Выставка проходит в Шымкенте уже в шестой раз. В этом году к ней присоединились участники из Казахстана, а также дизайнеры из Грузии, Узбекистана и Таджикистана.

«Мы создаём площадку, куда можно прийти всей семьёй, принять участие в мастер-классах, познакомиться с продукцией дизайнеров и узнать больше о том, как создаются их изделия», — рассказала организатор TERRA Fashion Нуржанат Досаева.

Отдельной частью программы стал модный показ. Свою коллекцию представили в том числе дизайнеры из Грузии. Посетители могли познакомиться с новыми брендами и приобрести понравившиеся изделия.

Гости выставки отмечают, что особый интерес вызывают вещи с этническими мотивами, в которых традиционные элементы сочетаются с современным дизайном.

Выставка рассчитана на три дня. В программе — мастер-классы, модные показы и выступления местных танцевальных коллективов.