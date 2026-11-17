В Казахстане с начала 2026 года за продажу антибиотиков без рецепта составили 38 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 8,2 миллиона теңге. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

Нарушения выявили территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля в ходе проверок соблюдения правил отпуска противомикробных препаратов. Административные материалы оформлены по части 1 статьи 426 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. По данным Минздрава, нарушения правил продажи антибиотиков фиксируются ежегодно.

В 2023 году было составлено 26 административных протоколов на сумму более 3,5 миллиона теңге. В 2024 году количество протоколов увеличилось до 45, а общая сумма штрафов превысила 7,6 миллиона теңге. В 2025 году за аналогичные нарушения оформили 59 протоколов на сумму более 9,5 миллиона теңге. С начала 2026 года зарегистрировано 38 административных материалов, а сумма штрафов составила более 8,2 миллиона теңге.

Какие антибиотики продают с нарушением правил

По информации Министерства здравоохранения, среди препаратов, при реализации которых чаще всего выявляются нарушения рецептурного отпуска, находятся:

Азитромицин;

Цефтриаксон;

Цефазолин;

Ципрофлоксацин.

В ведомстве напоминают, что антибиотики должны применяться только по назначению врача. Самостоятельный приём таких препаратов может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарственным средствам.

Антибиотикорезистентность возникает, когда бактерии перестают реагировать на действие определённых антибиотиков. В результате лечение бактериальных инфекций становится более сложным, а привычные препараты могут терять эффективность. При этом антибиотики не действуют на вирусы, поэтому их применение при вирусных инфекциях без соответствующих медицинских показаний не приносит пользы.

В Казахстане внедряют обязательные электронные рецепты

Для усиления контроля за оборотом лекарственных препаратов Министерство здравоохранения совместно с Центром развития цифровой экономики внедряет механизм обязательного электронного рецепта на лекарства повышенного риска. Новая система предусматривает привязку электронных рецептов к цифровой маркировке и прослеживаемости товаров. Предполагается, что такой механизм позволит контролировать отпуск лекарственных средств, отслеживать движение препаратов и выявлять нарушения установленных требований. В Министерстве здравоохранения подчёркивают необходимость соблюдения правил рецептурного отпуска антибиотиков.

Пациентам рекомендуют не заниматься самолечением и принимать противомикробные препараты только после консультации с медицинским специалистом.