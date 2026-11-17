В Казахстане планируют расширить участие частных управляющих компаний в инвестировании пенсионных накоплений граждан. Отбор организаций будет проводить Национальный банк на конкурсной основе. При этом вкладчикам не потребуется самостоятельно подавать заявления на передачу средств.

В настоящее время около 99% пенсионных активов находятся под управлением Национального банка. К 2030 году долю средств, переданных частным управляющим компаниям, планируют увеличить до 20–30%.

Казахстанцы уже имеют возможность самостоятельно передавать часть пенсионных накоплений частным инвестиционным управляющим. Теперь предполагается расширить участие таких организаций через конкурсный механизм. Компании будут отбирать с учётом условий управления активами, инвестиционных рисков и потенциальной доходности. Результаты их деятельности планируют регулярно отслеживать.

Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин считает, что расширение участия частных управляющих позволит усилить конкуренцию на финансовом рынке.

«За это время у нас уже появился целый класс инвестиционных управляющих. Это люди с хорошим опытом. Поэтому данное направление необходимо развивать, ведь это конкуренция. Национальный банк будет выбирать компании, которые смогут предложить наиболее оптимальное соотношение качества, риска и доходности», — отметил Жаныбек Айгазин.

Одной из основных целей реформы является повышение эффективности управления пенсионными активами и их инвестиционной доходности.

Экономист, директор Public Policy Research Center Меруерт Махмутова отмечает, что частные управляющие компании могут быстрее реагировать на изменения финансового рынка, поскольку распоряжаются меньшими объёмами средств. Однако расширение их участия требует усиленного контроля. По словам эксперта, необходимо следить за тем, в какие активы инвестируются пенсионные деньги и насколько обоснованными являются принимаемые решения.

Особое внимание следует уделять возможным конфликтам интересов, в том числе вложению средств в компании, связанные с самими управляющими организациями.

«Риски заключаются в том, что частные управляющие могут направлять инвестиции в свои аффилированные компании. Пенсионные деньги — это долгосрочные средства, которые могут находиться в управлении до выхода человека на пенсию. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка обещает контролировать управляющие компании и проверять, как они инвестируют наши средства», — пояснила Меруерт Махмутова.

Эксперт также напомнила, что в рамках действующего механизма добровольной передачи накоплений вкладчики могут пересматривать своё решение о выборе управляющей компании с учётом установленных требований.

Передача пенсионных активов частным компаниям сама по себе не гарантирует увеличения инвестиционного дохода. Даже профессиональное управление средствами не исключает финансовых рисков и возможных убытков. По мнению специалистов, эффективность новой системы будет зависеть от качества отбора управляющих компаний, прозрачности их инвестиционной деятельности и надзора со стороны финансовых регуляторов.

При этом размер будущей пенсии определяется не только результатами инвестирования, но и суммой накоплений, регулярностью пенсионных взносов и продолжительностью трудовой деятельности.

Эксперты подчёркивают, что при расширении участия частных управляющих необходимо обеспечить баланс между потенциальной доходностью и сохранностью пенсионных активов граждан. Ожидается, что конкурсный механизм позволит Национальному банку выбирать управляющие компании с наиболее подходящими условиями инвестирования. Конкретные результаты изменений будут зависеть от эффективности управления средствами и ситуации на финансовых рынках.