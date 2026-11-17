Важной темой аппаратного совещания под председательством акима города Габита Сыздыкбекова стала эпидемиологическая ситуация в городе.

Руководитель управления здравоохранения Кайрат Калибеков сообщил, что в Шымкенте продолжаются профилактические мероприятия по предупреждению острых респираторных вирусных инфекций. С начала октября в город поступило 150 тысяч доз вакцины «Гриппол Плюс».

По состоянию на 13 ноября прививки получили 142,5 тысячи человек, что составляет 95% от запланированного количества. При этом, по информации управления здравоохранения, в городе отмечается снижение числа пациентов с ОРВИ. Для оказания медицинской помощи при необходимости предусмотрено 676 дополнительных инфекционных коек.

В 58 поликлиниках организована работа мобильных бригад и фильтр-кабинетов. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. В управлении здравоохранения отмечают, что эпидемиологическая обстановка в Шымкенте остаётся стабильной.

По итогам совещания аким города Габит Сыздыкбеков поручил ответственным руководителям принять дополнительные меры по профилактике сезонных заболеваний.