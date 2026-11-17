В Шымкенте развиваются 65 видов спорта, а подготовкой юных спортсменов занимаются 16 детско-юношеских спортивных школ. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан в рамках информационного проекта «Спортивный регион».

По информации ведомства, в городе продолжается работа по развитию массового и детско-юношеского спорта, модернизации спортивной инфраструктуры и поддержке профессиональных спортсменов.

Особое внимание уделяется созданию условий для регулярных занятий физической культурой среди детей и подростков. Действующие спортивные школы позволяют выявлять перспективных спортсменов и обеспечивать их дальнейшую подготовку.

В Шымкенте представлены как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта. Наряду с традиционными спортивными дисциплинами развивается паралимпийское и сурдлимпийское направления.

Спортсмены города принимают участие в международных соревнованиях, представляя Казахстан на различных спортивных площадках.

Одновременно в Шымкенте продолжается модернизация спортивных объектов. Работа направлена на улучшение состояния действующей инфраструктуры и увеличение количества доступных площадок для занятий физической культурой.

В Министерстве туризма и спорта отмечают, что развитие массового спорта предполагает не только подготовку профессиональных атлетов, но и создание возможностей для жителей, желающих вести активный образ жизни.

Отдельным направлением остаётся поддержка молодых спортсменов, совершенствование системы подготовки спортивного резерва и создание условий для достижения результатов на республиканских и международных соревнованиях.

В дальнейшем в Шымкенте планируется продолжить развитие спортивной инфраструктуры, расширение доступности массового спорта и подготовку спортсменов высокого уровня.

Информация о развитии спорта в городе представлена в рамках рубрики Министерства туризма и спорта «Спортивный регион», посвящённой спортивным достижениям, инфраструктуре и возможностям для занятий спортом в регионах Казахстана.