В университете имени Жумабека Ташенова в Шымкенте прошёл международный форум «Университет будущего: лидерство, исследования и образование в эпоху искусственного интеллекта». В мероприятии приняли участие учёные и представители 14 высших учебных заведений из девяти стран: Казахстана, США, Иордании, Болгарии, России, Кыргызстана, Нидерландов, Франции и Португалии.

Участники обсудили влияние искусственного интеллекта на развитие науки, образования и международного сотрудничества. Особое внимание уделили возможностям применения современных технологий в учебном процессе, цифровизации высшего образования и новым направлениям научных исследований.

Ректор университета имени Жумабека Ташенова Жанар Касымбеккызы отметила, что развитие искусственного интеллекта открывает новые перспективы, но одновременно требует изучения возможных рисков.

«Сегодня мы проводим международный форум. Его цель — обсудить актуальные вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Как он влияет на международные отношения в современном мире? Каково его воздействие на науку и образование? Наряду с положительными сторонами существуют и определённые риски. Мы хотим совместно обсудить эти риски и узнать, как пути их решения рассматриваются в странах Европы, Казахстане и других государствах. Наша задача — поделиться этим опытом и обменяться знаниями», — рассказала ректор.

На форуме также рассмотрели вопросы академического управления, повышения конкурентоспособности университетов и внедрения инновационных образовательных подходов.

В практической части мероприятия зарубежные гости посетили лабораторию искусственного интеллекта университета и образовательное пространство Tomorrow School. Участники ознакомились с инновационными проектами, студенческими разработками и научными инициативами.

Студенты университета получили возможность пообщаться с зарубежными специалистами и узнать о современных тенденциях развития технологий и образования.

«Сегодня на форум приехали зарубежные спикеры. Это большая возможность для молодёжи. Думаю, в дальнейшем университет откроет перед нами ещё много перспектив», — поделился студент Сейфулла Ысжан.

Международный форум проходил на трёх языках — казахском, русском и английском.

Основными задачами мероприятия стали укрепление научного потенциала университета, развитие академического лидерства, обмен международным опытом и расширение сотрудничества с зарубежными высшими учебными заведениями.

Работа международного форума, стартовавшего в Шымкенте, продолжится в Астане.