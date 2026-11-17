В Толебийском районе Туркестанской области за девять месяцев 2026 года объём валового регионального продукта достиг 146 миллиардов теңге, а инвестиции превысили 37 миллиардов теңге. Эти данные озвучили на встрече акима области Нуралхана Кушерова с местными жителями.

Нуралхан Кушеров отметил, что основные задачи местных властей — привлечение инвестиций, создание рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения.

«Наша главная цель — привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, улучшение социальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения. Сегодняшняя встреча позволит проанализировать работу в этом направлении, определить предстоящие задачи и открыто обсудить ваши проблемы», — сказал аким области.

В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в районе отремонтировали почти 17 километров сельских улиц и более четырёх километров районной дороги. Доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 95%.

В селе Ынтымак завершили строительство школы на 150 мест, а в Загамбаре провели капитальный ремонт учебного заведения. В Коксайеке открылся спортивный комплекс. Ещё один спортивный объект планируют сдать в декабре в населённом пункте Момынай.

На реализацию семи крупных проектов по обеспечению населения питьевой водой предусмотрено более 11 миллиардов теңге. Также продолжаются работы по модернизации электрических сетей и строительству социальных объектов.

«В этом году завершено строительство школы на 150 мест в селе Ынтымак, проведён капитальный ремонт школы в Загамбаре. Продолжается реализация проектов по обеспечению населения питьевой водой, обновлению электрических сетей и строительству социальных объектов. До конца года планируется завершить ещё ряд инфраструктурных проектов», — сообщил аким Толебийского района Еркегали Алимкулов.

На встрече рассмотрели обращения жителей. По данным акимата, из 12 вопросов, поднятых населением в прошлом году, 11 уже решены. Работа по оставшемуся обращению продолжается.

Жители также озвучили новые проблемы и предложения по развитию района. Нуралхан Кушеров ответил на вопросы граждан и поручил ответственным ведомствам изучить поступившие обращения и принять необходимые меры.

Исполнение поручений будет находиться на контроле руководства области.