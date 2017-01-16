До 1 февраля участковые должны познакомиться со всеми жителями Шымкента

Участковые Шымкента должны познакомиться со всеми жителями. В городе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Танысу». Оно продлится до 1 февраля. За это время участковые инспекторы должны обойти всех жителей частных и многоэтажных домов и познакомиться. Каждый страж порядка оставит свою визитку, на которой указана вся контактная информация.

«Работа участковых крайне важна для обеспечения правопорядка на улицах города. Кто лучше них должен знать, что происходит на вверенных территориях. Зачастую слышны жалобы, что не знают, кто у них участковый. Это оперативное мероприятие исправит ситуацию», — сказал начальник МПС Шымкента Данияр Мейрхан.

А с 1 февраля на сайте Otyrar.KZ стартует проект «Участковый Шымкента» который, будет осуществлять виртуальное знакомство жителей Шымкента с участковыми инспекторами Местной полицейской службы. Многие горожане не знают ни своего участкового, ни адрес опорного пункта, который курирует их территорию.

Проект «Участковый Шымкента» — это интерактивная карта Шымкента, где указаны все адреса и координаты опорных пунктов полиции и старших участковых Шымкента. Город разделен на четыре района: Абайский, Енбекшинский, Аль-Фарабийский и Каратауский. Каратауский — новый район, созданный за счет присоединения к Шымкенту прилегающих поселков. И в этом районе большие сложности во взаимодействии участковых инспекторов и жителей. Во всем городе 68 опорных пунктов для участковых МПС и 327 участковых инспекторов и их помощников.

Задача создания проекта состоит в том, чтобы помочь встретиться жителям со всеми старшими участковыми инспекторами города и определить их координаты. Сложность в том, что далеко не все опорные пункты имеют стационарный телефон и интернет. На сегодняшний день все участковые инспекторы имеют отдельные мобильные телефоны для связи с жителями своего района, которые будут указаны на карте города в метке «опорный пункт полиции» (ОП).

Каждый желающий связаться со своим участковым, может открыть карту Шымкента и в выплывающем окне набрать свой адрес в ответ на сообщение появится место расположения опорного пункта полиции, фамилия-имя старшего участкового фото и номер его контактного телефона.

Для простоты нахождения опорного пункта обозначены не только его координаты, но и фотография здания.

Как показала практика, если в районе случается какое-то происшествие, горожанам проще позвонить напрямую участковому инспектору, чем набирать 102 и искать через оперативный пульт координаты нужного сотрудника. Из-за сложившегося стереотипа, что могут «затаскать», люди предпочитают не связываться с центральными отделами полиции, где каждый звонок фиксируется и прежде, чем тебе окажут помощь, гражданин обязан представиться и оставить свои данные: телефон и адрес.

В процессе работы над проектом мы встретились со старшими участковыми всех районов Шымкента, с их руководством и жителями города. Были сделаны фотографии всех участковых инспекторов, а также зданий опорных пунктов. Практически вручную расчерчивались границы контроля каждого из 68 ОП, очень многие границы проходят по одной улице (часть домов, например, нечетной нумерации, относится к одному ОП, а четная часть — к другому). Руководитель Местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан пошел нам навстречу, был очень заинтересован проектом, счёл его чрезвычайно полезным, а поэтому оказывал всяческую информационную поддержку в его создании.

Проект «Непризрачный полицейский» будет работать неограниченное время, он считается социальным и направлен на помощь жителям Шымкента. Также, мы предусматриваем возможность создания рейтинга участковых инспекторов полиции на базе проекта, плюс и минус работе участкового можно будет поставить прямо на карте. Такая возможность позволит ежемесячно выявлять лучшую и худшую работу инспекторов.

Также рассматривается возможность сделать проект не только ознакомительным, но и позволяющим осуществлять обратную связь. Возможно, в будущем прямо на карте будет специальное приложение, позволяющее оставить сообщение участковому.

«Непризрачный полицейский» — долгосрочный проект, направленный на улучшение взаимодействия полиции и населения, повышения юридической грамотности жителей Шымкента, а также чувства защищенности. Участкового можно будет найти в любое время суток, если случилась беда или неприятность.