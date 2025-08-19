Слёт полицейских: опыт, безопасность, доверие

Впервые в Туркестане прошёл межрайонный слёт участковых под девизом: «Участковый инспектор полиции — гарантия безопасности». Инициаторами выступили областной Департамент полиции и прокуратура. Главная задача — усилить роль участковых в обеспечении правопорядка, повысить профессиональный уровень и наладить обмен опытом.

Зулпыхар Жолдасов, первый заместитель акима Туркестанской области: «Правоохранительные органы выполняют важнейшую миссию — обеспечение порядка и безопасности. Каждый день вы проявляете бдительность и ответственность, оправдывая доверие народа. Уверен, что совместными усилиями мы создадим стабильную и безопасную среду для жителей региона».

В работе слёта приняли участие представители прокуратуры, Комитета нацбезопасности, Академии МВД, судебной системы, а также профильные тренеры и эксперты. Обсуждали меры профилактики правонарушений, укрепление взаимодействия с населением и повышение доверия к полиции. По итогам лучшие инспекторы были отмечены благодарственными письмами и ведомственными наградами.

Мурат Кабденов, начальник Департамента полиции Туркестанской области:

«На участковых возложены ключевые задачи: защита прав граждан, борьба с бытовым насилием, предупреждение наркомании, интернет-мошенничества, краж скота, обеспечение дорожной безопасности. Для этого созданы все условия: новые пункты, служебные авто, планшеты, видеорегистраторы. Полицейские проходят обучение и курсы повышения квалификации»

В регионе сегодня работают почти 800 участковых инспекторов. Результаты их профилактической работы отражаются в статистике:

— преступления, совершённые ранее судимыми, сократились на 3,9%,

— в состоянии алкогольного опьянения — на 9,1%,

— в общественных местах — на 15,3%,

— на улицах — на 16%.

Завершился слёт общим призывом к тесному межведомственному взаимодействию — ради укрепления правопорядка и создания безопасной среды для всех жителей региона.