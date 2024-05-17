Участковый «крышевал» салон с услугами боди-массажа в Шымкенте

В Шымкенте завершился необычный судебный процесс.

На скамье подсудимых оказался участковый инспектор Аль-Фарабийского района по обвинению в получении взятки от владельца салона боди-массажа. За 210 тысяч тенге полицейский обещал «закрыть глаза» на административное нарушение. Покровительство участкового сотрудники антикора не оценили и завели дело. В итоге полицейский не только лишился «левого заработка», но и выплатит теперь уже из собственного кошелька внушительный штраф — больше 7 миллионов тенге.

Сабит Туреханов, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«210 тысяч тенге перевели на карту его супруги, поэтому он и обвинялся по статье «Получение взятки». Приговором суда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 7 млн 350 тысяч тенге. То есть если он получил взятку в размере 210 тысяч тенге, то в бюджет суд с него взыскал почти 7,5 млн тенге. Суд назначил ему также дополнительное наказание в виде лишение прав работать в государственном секторе».

Похожий коррупционный скандал разгорелся в правоохранительной системе Шымкента в феврале этого года. Два, теперь уже бывших следователя, оказались секс-вымогателями. Они угрожали отправить пикантные фото и видео веб-кам модели её родителям, а саму упечь за решетку. Своё «молчание» майор и лейтенант полиции оценили в 300 тысяч тенге.

Шантажистов задержали с поличным в собственном кабинете при получении взятки. Правоохранителей лишили званий и оштрафовали каждого на 10 с половиной миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.