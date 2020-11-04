Теперь полицейскому будет легче выезжать на вызовы и быстрее добираться до граждан, которым необходима помощь.

Начальник Департамента полиции Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков в торжественной обстановке вручил ключи от нового служебного автотранспорта марки «Нива» участковому инспектору полиции МПС УП г. Туркестан капитану полиции Мусаханову Мамырхану.

Генерал-майор К. Дальбеков отметил, что обеспечение участковых пунктов новыми служебными автомашинами поможет стражам порядка в охране общественного порядка, профилактике административных правонарушений и в борьбе с преступностью, а также в тесном взаимодействии с населением. Служебный автотранспорт соответствуют всем современным требованиям для полицейских автомашин.

Президент РК К. Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что работа органов внутренних дел должна строиться по принципу «полиция в шаговой доступности», где ключевая роль отводится участковому инспектору. Он должен быть узнаваемым, авторитетным, доступным для граждан и активно защищать их права, необходимо предоставить ему все возможности для продуктивной работы.

Старший участковый инспектор Мусаханов Мамырхан следит за правопорядком на обслуживаемом административном участке № 9 г. УП г. Туркестан.