Дополнительные каникулы для первоклассников. Срочно к врачу!

Совсем немного времени осталось до дополнительных каникул для первоклашек. С 1 по 7 февраля малышня уйдет на очередной заслуженный отдых, а родителям к этому времени стоит позаботиться о профилактических мерах, направленных на здоровье шестилетки. Мало кто сейчас не говорит о том, что школа – это стресс для человечка, привыкшего к вольнице в первые годы жизни. А тут ответственость, усидчивость и прочие, не свойственные пока малышам качества…

Но мы сегодня не о стрессе. Мы поговорим о нескольких специалистах, визит к которым – необходимость после полугодового сидения за партой. Педиатры особо отмечают двух врачей – офтальмолога и хирурга-ортопеда, а мы собрали причины — почему этих специалистов нужно посетить даже самым здоровым ребятишкам.

Хорошее зрение у обоих родителей значительно снижает вероятность появления врожденных глазных заболеваний у ребенка, но увы, не является гарантией их отсутствия. И не всегда тревожные симптомы проявляются сразу. Во многих случаях наследуется лишь предрасположенность к сбою в работе зрительной системы, и он происходит, как только организм попадает в неблагоприятные условия – например, ребенок испытывает сильный стресс, переносит инфекционное заболевание или переутомляется при выполнении школьных домашних заданий.

ВИДИШЬ ЛИ?

5-7% младенцев рождаются с близорукостью, а у 13-15% выявляется предрасположенность к ее развитию.

Спросите у ребенка и обязательно у вашего классного руководителя – насколько хорошо видит ваш первоклассник, не приходится ли учителю пересаживать его поближе, а может, наоборот, подальше от доски. Присмотритесь, как он делает домашнее задание и насколько быстро устает и начинает тереть глаза.

Итак, близорукость. Близорукость развивается из-за чрезмерной зрительной нагрузки – чтения, письма, многочасового просмотра телепередач и компьютерных игр. Признаки зрительного переутомления и возможного развития близорукости – покрасневшие и слезящиеся глаза. При истинной близорукости врач часто назначает очки, которые избавляют ребенка от зрительного переутомления и позволяют избежать прогрессирования болезни.

Есть и ложная близорукость – это перенапряжение глазных мышц, которое часто происходит при хроническом зрительном переутомлении. Ребенок начинает хуже видеть, может жаловаться на головную боль, капризничать. При диагностике без изучения состояния глазного дна (то есть без закапывания в глаза специальных капель для расширения зрачка, которые расслабляют спазмированные мышцы и позволяют доктору определить истинную остроту зрения) врачи в районной поликлинике или магазине оптики, оборудованном простейшим прибором для проведения компьютерной диагностики, могут даже ошибочно выписать ребенку очки. Однако при ложной близорукости острота зрения у малыша может быть идеальной.

Дальнозоркость. При нагрузках на близком расстоянии у дальнозоркого малыша глазки быстро устают. Особенно сильный дискомфорт такой ребенок испытывает, когда начинает много читать. В результате оказывается, что школьная успеваемость может напрямую зависеть от состояния органов зрения – первоклассник просто будет отлынивать от чтения всеми правдами и неправдами, даже не понимая, почему он это делает.

К слову, при невысоких степенях дальнозоркости (до +3) можно добиться того, чтобы ребенок в подростковом возрасте мог снять очки. При более высокой степени дальнозоркости обходиться без очков или контактных линз будет не всегда возможно, однако удастся избежать серьезных проблем в работе нервной системы и успеваемость в школе не пострадает. Лечение, начатое в более старшем возрасте, будет менее успешным.

Обязательно объясните ребенку, что в ношении очков нет ничего постыдного, относиться к этому нужно естественно. Помните, что дразнят только тех детей, которых это задевает!

КАК СДЕЛАТЬ РЕБЕНКУ УДОБНО

Чтобы глаза не уставали, нужно определить оптимальное расстояние от глаз до тетради или книги. Кончики пальцев руки ребенка, поставленной на локоть на поверхность, где лежит тетрадь или учебник, должны свободно доставать до виска. При соблюдении этих параметров зрительное утомление будет минимально.

На родительском собрании учителя часто слышат претензии от родителей в адрес физкультуры. Мол, непомерные нагрузки, ребенок буквально падает от усталости, приходя домой… Четко и ясно ответила как-то родителям одна преподавательница физкультуры. «Если ребенок «болеет» после физкультуры, измените его образ жизни! – отметила учитель. – Программа физического развития выверена по отношению к каждому возрасту и «пахать» на физре никто не заставляет. Но ребенок должен быть развит, и болит тело только у тех ребят, которые все остальное время проводят лежа на диване или сидя за компьютером, практически без движения!»

НЕПОМЕРНАЯ ТЯЖЕСТЬ…

Сколиозом страдают 5-10% детей. У девочек сколиоз встречается значительно чаще, чем у мальчиков; примерное соотношение полов составляет 9:1.

И все же, усталость после казалось бы самого веселого и подвижного урока – физкультуры – еще один повод отправиться к специалисту. Нарушения опорно-двигательного аппарата – искривление позвоночника, плоскостопие, неправильная осанка – встречаются сегодня едва ли не у каждого второго школьника. Если вы «прозевали» хоть что-то из вышеперечисленного перед школой – за несколько учебных месяцев проблема только усугубилась. Вперед к хирургу-ортопеду! Тем более, что как раз первоклассники отличаются бурным развитием. Ребенок вырастает в среднем на 5-8 см, поправляется на 3-4 кг! К семи годам рост мальчиков колеблется от 120 до 130 см, девочек – от 115 до 130 см. Мальчик может весить от 22 до 30 кг, а девочка – от 20 до 28 кг. Дети становятся более ловкими, активнее двигаются, могут долго ходить пешком, шаги при этом равномерны, ритмичны, руки и ноги при ходьбе двигаются в такт. А как быстро могут бегать дети! Им уже доступны прыжки на одной ножке, на двух, первоклассники умеют разбегаться перед прыжком в длину. Это в теории и в норме. На практике, вместе с этим развитием приходят и патологии.

И вот в этом случае придется немного потратиться. Любой ортопед согласится, что ортопедическая обувь в первом классе – это то, что доктор прописал. В младшем школьном возрасте идет ускоренное формирование мышечного скелета, когда и нужна ортопедическая обувь, ортопедические стельки. Если обувь подобрана верно, то «гасится» до 70% нагрузки на весь позвоночный столб.

К слову, если ваш ребенок отличается непоседливостью (и учительница отмечает, что он «на месте дырки вертит»), возможно, причина именно в позвоночнике – из-за дискомфорта ваш малыш вынужден постоянно двигаться, чтобы сменить положение.

И переборите свой собственный страх, найдя время заглянуть еще и к стоматологу. Предполагается, что грызть гранит науки нужно со здоровыми зубами. Поэтому стоит провести, как говорят врачи, санацию: выявить пораженные кариесом зубы и провести лечение, оценить изменения в прикусе и получить советы, как избежать новых проблем. Посещения стоматолога «для профилактики» вообще должны стать привычными. Ребенок в этом случае не связывает стоматолога с насилием над личностью, а относится к нему как неотъемлемому элементу существования.

Подготовила Елена БОЯРШИНОВА