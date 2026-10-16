Врачи Шымкента и Москвы провели совместную офтальмологическую операцию

В Шымкенте в офтальмологической клинике DJUNO провели операцию шестилетней пациентке с врождённой патологией глаза. В хирургическом вмешательстве вместе с местными специалистами участвовал офтальмолог из Москвы Даниэль Касанаве.

Девочка приехала на лечение из Тараза. Ранее ей уже проводили операцию в Алматы. На этот раз врачам предстояло восстановить подвижность глазного яблока и скорректировать положение века.

По словам Даниэля Касанаве, мышцы, отвечающие за движение глаза, были ограничены в подвижности. Во время операции специалисты освободили глазное яблоко и работали над восстановлением его правильного положения.

Мать пациентки Назук Мамедова рассказала, что о клинике семья узнала через социальные сети и специально приехала в Шымкент для продолжения лечения. По её словам, операция прошла успешно.

В клинике также проводят лазерную коррекцию зрения, операции по удалению катаракты и имплантации сегментов роговицы. По данным медицинского учреждения, здесь выполнили более двух тысяч операций по лазерной коррекции зрения, свыше 300 — по удалению катаракты и более 200 — по имплантации сегментов роговицы.

Для обмена опытом в клинику приглашают офтальмологов из России, Узбекистана, Турции и Англии.

Адрес: Шымкент, проспект Байдибек би, 57/3.

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