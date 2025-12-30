Школа на 600 мест распахнула свои двери в Шубарсу

В селе Шубарсу начала работу новая школа на 600 мест. Учебное заведение «Парасат», где обучались только учащиеся начальных классов, преобразовано в школу с полным средним образованием. Здесь созданы все условия для качественного обучения.

Строительство школы началось в 2023 году и полностью завершено спустя два года. В трёхэтажном здании есть столовая, библиотека с читальным залом, спортивный и актовый залы, медицинский пункт, мастерские и современные, оснащённые по последнему слову классы.

Айгуль Касымбекова, заместитель руководителя областного управления образования:

«В настоящее время из соседней школы перешли 200 учеников. Сюда переводятся дети из школы, где существовала угроза перехода на трёхсменное обучение, а также учащиеся, ранее обучавшиеся далеко от дома. В этой школе будут обучаться более 600 учеников. Ранее после окончания начальной школы на 90 мест дети были вынуждены переходить в другие школы, теперь созданы хорошие условия для получения среднего образования».

Открытие новой школы привлекло внимание родителей, как результат около 500 детей изъявили желание перевестись в это учебное заведение.

Еркегали Шамшиев, директор школы:

«В связи с ростом численности населения мы стали школой с 11-летним обучением. По плану начинаем работу с 602 учениками. В школе “Парасат” обучаются 102 ученика. Ожидается перевод 490 учащихся из пяти школ».

На строительство этой школы из областного бюджета было выделено 2,6 млрд тенге.

Азат Оралбаев, аким Ордабасинского района:

«Село Шубарсу является одним из самых больших населённых пунктов. Сегодня здесь проживает более 50 тысяч человек, а в 15 школах обучаются свыше 12 тысяч учащихся. Поэтому каждое доброе начинание в этом селе, безусловно, поднимает дух народа и служит нравственным примером для подрастающего поколения. Считаю, что открытие новой школы на 600 мест — большая радость для жителей села Шубарсу и весомая поддержка будущего наших детей. В новой школе созданы все условия для получения качественного образования в современных, хорошо оснащённых классах, а также для комфортной и продуктивной работы педагогов».

В этом году в Ордабасинском районе открылись 5 новых школ, а по области к концу года введены в эксплуатацию 16 объектов образования. В настоящее время в регионе функционируют 938 государственных и 170 частных школ. По словам ответственных лиц, это результат системной работы, направленной на ликвидацию трехсменного обучения.