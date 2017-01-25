Две музыкальные школы Шымкента одновременно признаны аварийными

В Шымкенте сразу две музыкальные школы переехали во временное помещение. Школа №1 имени Жамал Омаровой и музыкальная школа №2 были переведены в арендованные кабинеты в связи с тем, что их здания, построенные еще в советское время, пришли в негодность, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев.

Фундамент здания музыкальной школы №1 был заложен еще в 30-е годы прошлого столетия. После проведенной в прошлом году экспертизы, здание признали аварийным. Чтобы обезопасить преподавателей и детей, а их в музыкальной школе более восьмисот, решено было арендовать здание по улице Адырбекова. Квадратура арендованного помещения составляет порядка 800 квадратных метров, так что чиновники уверены — детей разместили со всеми удобствами.

Добраться до школы юным музыкантам и их преподавателям совершенно не проблематично — недалеко от нового места «музыкалки» есть остановка.

Состояние здания музыкальной школы № 2 оказалось не лучше. И еще тысяча ребят из школы по улице Гагарина, на время переехала в здание по улице Шамши Калдаякова.

1 из 4

Старые здания будут снесены, где будут построены новые — пока неизвестно. Пока предполагается, что на этой же территории после сноса. Однако, если специалисты посчитают строительство на месте прежних школ невозможным, то скорее всего музыкальную школу построят на улице Ташенова. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.