В Шымкенте ко Дню Республики наградили более 40 жителей города

В преддверии Дня Республики в Шымкенте наградили более 40 жителей города, внесших вклад в развитие различных сфер. Среди награждённых — врачи, педагоги, ветераны отраслей, представители рабочих профессий, науки и культуры.

Одним из награждённых стал археолог Александр Подушкин, более полувека посвятивший изучению истории древнего Казахстана. Одним из значимых результатов его работы стали памятники древней письменности, обнаруженные на городище Культобе.

За вклад в науку Александр Подушкин был удостоен ордена «Парасат».

«Для меня это очень серьёзная награда. Я благодарен руководству страны за высокую оценку моего труда. Орден „Парасат“ связан с вкладом в науку, искусство и гуманитарную сферу. Я счастлив, что моя работа получила такое признание», — отметил профессор Южно-Казахстанского педагогического университета имени Өзбекәлі Жәнібекова.

С Днём Республики жителей поздравил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. Он также рассказал о реализуемых в городе проектах и дальнейших планах развития мегаполиса.

По его словам, в Шымкенте продолжается модернизация инфраструктуры, расширяются социальные возможности и создаются условия для повышения качества жизни горожан.

«Каждое достижение нашего города — результат ежедневного труда его жителей», — подчеркнул аким.

Завершением торжественной программы стало музыкально-театрализованное представление «Сегодняшний Казахстан». Зрителям показали основные этапы становления страны, историю труда народа, а также темы любви и уважения к родной земле.