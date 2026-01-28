В Шымкенте снесли заброшенный подвал, пугавший жителей более 10 лет

Опасный заброшенный объект у жилого дома по проспекту Республики был демонтирован после резонансных публикаций и жалоб жителей.

Городские власти оперативно отреагировали на публикации об опасном заброшенном строении. Незаконную пристройку у дома № 20 по проспекту Республики снесли. Заброшенный подвал, который более 10 лет доставлял проблемы и неудобства жителям, больше не существует. Ранее здесь ночевали бездомные, собирались сомнительные компании и, как следствие, происходили пожары.

Напомним, что ещё в 2012 году суд вынес решение о сносе данного объекта, однако на протяжении многих лет оно оставалось неисполненным. По словам жителей, именно последний пожар, произошедший в ночь на 26 января текущего года, стал переломным моментом.