Реклама
Freedom broker
На главную Анонс В Шымкенте снесли заброшенный подвал, пугавший жителей более 10 лет

В Шымкенте снесли заброшенный подвал, пугавший жителей более 10 лет

-
Ангелина Волкова
-
64

Опасный заброшенный объект у жилого дома по проспекту Республики был демонтирован после резонансных публикаций и жалоб жителей.

Городские власти оперативно отреагировали на публикации об опасном заброшенном строении. Незаконную пристройку у дома № 20 по проспекту Республики снесли. Заброшенный подвал, который более 10 лет доставлял проблемы и неудобства жителям, больше не существует. Ранее здесь ночевали бездомные, собирались сомнительные компании и, как следствие, происходили пожары.

Напомним, что ещё в 2012 году суд вынес решение о сносе данного объекта, однако на протяжении многих лет оно оставалось неисполненным. По словам жителей, именно последний пожар, произошедший в ночь на 26 января текущего года, стал переломным моментом.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.