Накануне Дня Республики в Шымкенте прошёл научно-познавательный форум «Гордость нации — правдивое слово».

Встреча была посвящена обсуждению сборника Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «К справедливому обществу — правдивое слово». Участники говорили о общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны, национальных ценностях, государственных реформах и гражданской ответственности молодёжи.

Отдельное внимание уделили вопросам верховенства закона, развития образования и науки, сохранения духовных ценностей и молодёжной политики.

Член Союза писателей Казахстана Нурторе Жусип отметил, что будущее страны во многом зависит от молодого поколения, его ответственности и участия в развитии государства.

Кандидат юридических наук Жанар Рысбекова обратила внимание на необходимость развития цифровизации, качественного образования и науки, основанной на фактах. В том числе участники затронули вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта и возможным правовым регулированием новых технологий.

В ходе форума также обсуждались способы объединения научного подхода и общественного мнения при рассмотрении актуальных вопросов развития страны.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают расширять кругозор молодёжи, повышать интерес к общественным процессам и формировать ответственное отношение к происходящим в стране изменениям.