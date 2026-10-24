Куда сходить в Шымкенте на выходных 24 и 25 октября

В предстоящие выходные Шымкент отметит День Республики. Жителей и гостей города ждут праздничные концерты, спектакли, цирковое представление, футбольный матч, стендап. Собрали основные события 24 и 25 октября.
24 октября
Спектакль «Самый большой друг»
Шымкентский городской театр кукол приглашает маленьких зрителей на спектакль «Самый большой друг».
Начало: 11:00. Адрес: улица Казыбек би, 34. Билеты: от 700 теңге. Источник: Freedom Ticketon.
Спектакль «Қанатты барс»
Ещё один спектакль для юных зрителей покажут в городском театре кукол.
Начало: 12:00. Адрес: улица Казыбек би, 34. Билеты: от 700 теңге. Источник: Freedom Ticketon.
Цирковое представление «Звёзды цирка»
В Шымкентском цирке пройдёт программа «Звёзды цирка». Зрителям обещают акробатику, воздушную гимнастику, эквилибристику, клоунаду и другие номера.
Начало: 16:00. Адрес: проспект Бауыржана Момышулы, 20г. Билеты: от 2 000 теңге.
Источник: Freedom Ticketon.
Матч «Ордабасы» — «Жеңіс»
Любителей футбола ждёт матч Казахстанской Премьер-лиги. Шымкентский «Ордабасы» встретится с командой «Жеңіс».
Начало: 17:00. Место: стадион имени Кажымукана Мунайтпасова. Вход: по билетам.
Спектакль «Дядя Ваня»
На сцене Городского русского драматического театра покажут пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня».
Начало: 19:00. Адрес: площадь Аль-Фараби, 4/2. Билеты: от 3 000 теңге.
Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»
Независимый театр «Разработка» представит спектакль по пьесе Михаила Хейфеца.
Начало: 19:00. Адрес: улица Сайрамская, 1/1. Билеты: от 5 250 теңге.
Возрастное ограничение: 16+. Источник: Freedom Ticketon.
Праздничный концерт ко Дню Республики
На площади «Астана» выступят известные казахстанские исполнители. В программе — Маржан Арапбаева, Әділет Жауғашар, Қайрат Түнтеков, Сырым Исабаев, Заттыбек Көпбосынұлы и Еркеш Хасен.
Начало: 19:00. Место: площадь «Астана».
Стендап-концерт Темирлана Жалдыбаева
Вечером в Шымкенте состоится сольный стендап-концерт Темирлана Жалдыбаева.
Начало: 20:00. Место: Jaman Bar, улица Туркестанская, 4. Билеты: от 4 000 теңге.
Возрастное ограничение: 18+. Источник: «Сходим Шымкент».
25 октября
Спектакль «Гонза и волшебные яблоки»
В День Республики Городской русский драматический театр приглашает детей и родителей на сказку «Гонза и волшебные яблоки».
Начало: 11:00. Адрес: площадь Аль-Фараби, 4/2.
Цирковое представление «Звёзды цирка»
В воскресенье цирковую программу можно будет увидеть ещё раз.
Начало: 12:00. Адрес: проспект Бауыржана Момышулы, 20г. Билеты: от 2 000 теңге.
Спектакль «Хитроумная влюблённая»
Вечером Городской русский драматический театр представит комедию Лопе де Веги «Хитроумная влюблённая».
Начало: 19:00. Адрес: площадь Аль-Фараби, 4/2. Билеты: от 3 000 теңге.
Гала-концерт ко Дню Республики
Главным праздничным событием вечера станет концерт на площади «Астана». Для шымкентцев выступят Жұбаныш Жексенұлы, Jazz Dauren, Нұржан Керменбаев, Дастан Оразбеков, Мәдина Сәдуақасова и этноансамбль «Жошы».
Начало: 19:00. Место: площадь «Астана». В завершение праздничного вечера запланирован фейерверк.