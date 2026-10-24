Куда сходить в Шымкенте на выходных 24 и 25 октября

В предстоящие выходные Шымкент отметит День Республики. Жителей и гостей города ждут праздничные концерты, спектакли, цирковое представление, футбольный матч, стендап. Собрали основные события 24 и 25 октября.

24 октября

Спектакль «Самый большой друг»

Шымкентский городской театр кукол приглашает маленьких зрителей на спектакль «Самый большой друг».

Начало: 11:00. Адрес: улица Казыбек би, 34. Билеты: от 700 теңге. Источник: Freedom Ticketon.

Спектакль «Қанатты барс»

Ещё один спектакль для юных зрителей покажут в городском театре кукол.

Начало: 12:00. Адрес: улица Казыбек би, 34. Билеты: от 700 теңге. Источник: Freedom Ticketon.

Цирковое представление «Звёзды цирка»

В Шымкентском цирке пройдёт программа «Звёзды цирка». Зрителям обещают акробатику, воздушную гимнастику, эквилибристику, клоунаду и другие номера.

Начало: 16:00. Адрес: проспект Бауыржана Момышулы, 20г. Билеты: от 2 000 теңге.

Источник: Freedom Ticketon.

Матч «Ордабасы» — «Жеңіс»

Любителей футбола ждёт матч Казахстанской Премьер-лиги. Шымкентский «Ордабасы» встретится с командой «Жеңіс».

Начало: 17:00. Место: стадион имени Кажымукана Мунайтпасова. Вход: по билетам.

Спектакль «Дядя Ваня»

На сцене Городского русского драматического театра покажут пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня».

Начало: 19:00. Адрес: площадь Аль-Фараби, 4/2. Билеты: от 3 000 теңге.

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»

Независимый театр «Разработка» представит спектакль по пьесе Михаила Хейфеца.

Начало: 19:00. Адрес: улица Сайрамская, 1/1. Билеты: от 5 250 теңге.

Возрастное ограничение: 16+. Источник: Freedom Ticketon.

Праздничный концерт ко Дню Республики

На площади «Астана» выступят известные казахстанские исполнители. В программе — Маржан Арапбаева, Әділет Жауғашар, Қайрат Түнтеков, Сырым Исабаев, Заттыбек Көпбосынұлы и Еркеш Хасен.

Начало: 19:00. Место: площадь «Астана».

Стендап-концерт Темирлана Жалдыбаева

Вечером в Шымкенте состоится сольный стендап-концерт Темирлана Жалдыбаева.

Начало: 20:00. Место: Jaman Bar, улица Туркестанская, 4. Билеты: от 4 000 теңге.

Возрастное ограничение: 18+. Источник: «Сходим Шымкент».

25 октября

Спектакль «Гонза и волшебные яблоки»

В День Республики Городской русский драматический театр приглашает детей и родителей на сказку «Гонза и волшебные яблоки».

Начало: 11:00. Адрес: площадь Аль-Фараби, 4/2.

Цирковое представление «Звёзды цирка»

В воскресенье цирковую программу можно будет увидеть ещё раз.

Начало: 12:00. Адрес: проспект Бауыржана Момышулы, 20г. Билеты: от 2 000 теңге.

Спектакль «Хитроумная влюблённая»

Вечером Городской русский драматический театр представит комедию Лопе де Веги «Хитроумная влюблённая».

Начало: 19:00. Адрес: площадь Аль-Фараби, 4/2. Билеты: от 3 000 теңге.

Гала-концерт ко Дню Республики

Главным праздничным событием вечера станет концерт на площади «Астана». Для шымкентцев выступят Жұбаныш Жексенұлы, Jazz Dauren, Нұржан Керменбаев, Дастан Оразбеков, Мәдина Сәдуақасова и этноансамбль «Жошы».

Начало: 19:00. Место: площадь «Астана». В завершение праздничного вечера запланирован фейерверк.