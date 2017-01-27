В Шымкенте начато расследование гибели инвалида в подземном переходе

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Инвалид-колясочник погиб в пешеходном переходе

В Шымкенте начато расследование гибели инвалида-колясочника в подземном переходе. Сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции начали проверку обстоятельств гибели в подземном переходе 83-летнего мужчины, спускавшегося по пандусу в инвалидной коляске.

«Сейчас по факту гибели мужчины возбуждено дело, но необходимо провести еще ряд экспертиз, — заявила начальник управления развития языка и информации ДВД области Салтанат Каракозова. — После заключения экспертизы будет приниматься процессуальное решение».

Согласно первоначальной версии, сопровождавшая мужа 60-летняя женщина не смогла удержать коляску с престарелым мужчиной на крутом спуске, в результате чего коляска опрокинулась. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

Напомним, трагедия случилась в Шымкенте в подземном переходе по улице Рашидова. Переход функционируем несколько десятков лет и всегда пользовался спросом у жителей, которые беспрепятственно переходили по железнодорожными путями от улицы Джангильдина в направлении химфармзавода.

Сразу после несчастного случая в социальных сетях появились фотографии пандусов, обустроенных для инвалидов «как нарочно». По многим из них попасть в нужное место просто невозможно, отдельные пандусы отличаются особенной крутизной, некоторые ведут в никуда…

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5 Комментариев Включено "В Шымкенте начато расследование гибели инвалида в подземном переходе"

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Николай
Гость
Николай

Странно. Этим переходом никто никогда не пользовался. Это же туалет для бомжей. Я, как то, год назад попытался. Опустившись на две-три ступеньки шарахнулся назад. Запашок ещё тот! Ушёл на обычную «зебру». Тем более, что она рядом. Может, за год что то изменилось? Ещё более странно, что 60- летняя женщина решилась на экстрим. Рядом «зебра». Плюс ещё и светофор, на котором водители всегда пропускают пешеходов.

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43 минут 46 секунд назад
Елена Бояршинова
Автор
Елена Бояршинова

А где там обычная зебра через жд? Этим переходом активно пользуются люди…

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21 минут 45 секунд назад
Николай
Гость
Николай

Извиняюсь, Елена. Я имел в виду не тот переход, а переход с улицы Джангильдина через Рашидова в сторону химфарма.

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8 минут 11 секунд назад
Евгений
Гость
Евгений

ХимПармзавод это круто.

Голос ЗА1-1Голос ПРОТИВ Ответить
32 минут 7 секунд назад
Елена Бояршинова
Автор
Елена Бояршинова

Исправила, спасибо)))

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
22 минут 18 секунд назад
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