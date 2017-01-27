В Шымкенте начато расследование гибели инвалида в подземном переходе

В Шымкенте начато расследование гибели инвалида-колясочника в подземном переходе. Сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции начали проверку обстоятельств гибели в подземном переходе 83-летнего мужчины, спускавшегося по пандусу в инвалидной коляске.

«Сейчас по факту гибели мужчины возбуждено дело, но необходимо провести еще ряд экспертиз, — заявила начальник управления развития языка и информации ДВД области Салтанат Каракозова. — После заключения экспертизы будет приниматься процессуальное решение».

Согласно первоначальной версии, сопровождавшая мужа 60-летняя женщина не смогла удержать коляску с престарелым мужчиной на крутом спуске, в результате чего коляска опрокинулась. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

Напомним, трагедия случилась в Шымкенте в подземном переходе по улице Рашидова. Переход функционируем несколько десятков лет и всегда пользовался спросом у жителей, которые беспрепятственно переходили по железнодорожными путями от улицы Джангильдина в направлении химфармзавода.

Сразу после несчастного случая в социальных сетях появились фотографии пандусов, обустроенных для инвалидов «как нарочно». По многим из них попасть в нужное место просто невозможно, отдельные пандусы отличаются особенной крутизной, некоторые ведут в никуда…