Министр здравоохранения предложила инвалиду-колясочнику должность помощника

Парню из третьего мегаполиса Министр здравоохранения РК, Ажар Гиният, предложила должность помощника.

Алмас Уткуров обратился к Ажар Гиният с просьбой уделить внимание к лечению и осмотрю инвалидов. По словам Алмаса, инвалидам в Казахстане мало уделяют внимание.

Министра впечатлил рассказ парня, после чего она предложила Алмасу стать ее помощником, теперь он будет помогать главному врачу страны.

«Уважаемый Алмас, я возьму под личный контроль ваш вопрос, при этом я вижу какой Вы искренний и предлагаю Вам стать моим помощником. Даже, пусть здесь, в Шымкенте, будем работать онлайн», — сказала Ажар Гиният.

Парень предложение принял, он надеется, что многие вопросы можно будет решить быстрее.

«Мне внушает доверие министр РК. Я согласен работать с ней», — сказал Алмас Уткуров.

Парень оказался в инвалидном кресле в 2016 году после аварии.