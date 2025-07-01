В Шымкенте замначальника полиции проверяют по делу о насилии

В отношении капитана полиции, заместителя начальника отдела местной полицейской службы управления полиции Енбекшинского района города Шымкента, возбуждено уголовное дело.

Эту информацию подтвердили в городском департаменте полиции. Однако не уточняется, по какой именно статье проводится расследование.

Городской департамент полиции Шымкента подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении капитана полиции — заместителя начальника отдела местной полицейской службы Енбекшинского района.

Ранее в социальных сетях появилась информация о жалобе, поступившей от его коллеги. По неофициальным данным, полицейского подозревают в преступлении, квалифицируемом как «изнасилование».

Департамент полиции г. Шымкента: «По заявлению женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, заявительница и указанный в заявлении мужчина ранее находились в близких отношениях».

Следственные действия уже начаты. По какой именно статье возбуждено уголовное дело, в департаменте не уточняют.

Департамент полиции г. Шымкента: «После завершения расследования будет принято соответствующее процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация не подлежит разглашению».