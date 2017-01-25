Инвалид-колясочник погиб в подземном переходе Шымкента

В подземном переходе Шымкента, спускаясь на инвалидной коляске, разбился 83-летний Шайзулла Байнасыров, передает корреспондент Tengrinews.kz. Трагедия произошла в подземном переходе Шымкента по улице Рашидова, по словам очевидца, который увидел произошедшее, женщина вместе с пожилым инвалидом зашла в подземный переход, где и произошел несчастный случай.

«Я вышел из автобуса, затем смотрю — они идут с коляской, думал, что надо помочь, но, увидев пандус, пошел дальше. Не прошло минуты, как я услышал шум и увидел, как инвалид уже лежит на земле, его, видимо, не удержала девушка. Я сразу позвонил в скорую помощь, мы подбежали к дедушке, но он уже не дышал, мы начали собирать его вещи и коляску, и тут сразу приехали сотрудники скорой, они осмотрели пострадавшего, но, к сожалению, дедушку спасти не успели, врачи сказали, что он умер мгновенно от полученной травмы», — рассказал очевидец произошедшего Руслан Сойлеспаев.

Корреспондент Tengrinews.kz разузнал причины инцидента. В Сети уже распространилась информация о том, что в переходе якобы не было пандуса.

Как пояснили в пресс-службе акима Шымкента, в подземном переходе совсем недавно провели капитальный ремонт, и был установлен новый пандус.

По словам сотрудников бригады скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, 83-летний Шайзулла Байнасыров после падения погиб сразу, смерть наступила мгновенно от перелома шейного позвонка.

