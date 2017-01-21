В Шымкенте пропала 18-летняя девушка с малышом на руках

В Шымкенте пропала молодая женщина с малышом! 21 января, в субботу, утром ушла из дома и не вернулась Мулажанова ХуршидаБону, 1998 года рождения.

Она вышла из дома № 59 в микрорайоне Карасу. Родным сказала, что пошла за результатами анализов в медицинский центр, расположенный в районе магазина «Рахат».

Девушка ушла вместе с шестимесячным сыном Марселем. Больше их никто не видел, телефон молодой мамы отключен, с подругами на связь не выходила, родных в Шымкенте у нее нет.

Супруг пропавшей девушки написал заявление в полицию, но очень необходима помощь неравнодушных шымкентцев.

Если вы видели девушку с ребенком, пожалуйста, сообщите по телефону: 87018758787, контактное лицо Фаррух.