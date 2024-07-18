Бывший замглавы шымкентского антикора объявлен в розыск

Экс-руководителя шымкентского департамента по противодействию коррупции подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

От кого именно и какую сумму получил Дауренбек Кожабаев, информация держится в секрете в рамках тайны следствия. Расследованием громкого дела занимается головной антикор. Известно, что бывший чиновник находится в международном розыске. Борцы с коррупцией объявили вознаграждение за информацию о Кожабаеве.

Данияр Бигайдаров, официальный представитель антикоррупционной службы РК: «В случае обнаружения местонахождения либо получении информации о местонахождении разыскиваемого лица просим сообщить инициатору розыска в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, в Call-центр — 1424. За предоставление информации, способствующей задержанию разыскиваемого вознаграждение и анонимность гарантируются».

Биографии 45-летнего Дауренбека Кожабаева в открытом доступе нет. Но известно, что он является братом скандально известного Максата Кожабаева — экс-зампреда антикора и бывшего прокурора Шымкента в одном лице. В ноябре прошлого года его осудили за мошенничество к 5,5 годам заключения. Представители Фемиды также лишили бывшего прокурора госнаград и запретили занимать должности на госслужбе и квазигосударственных секторах.