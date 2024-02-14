Больше 200 детей пропали без вести в Казахстане

Около 2,5 тысяч взрослых и 200 детей, по данным портала органов правовой статистики, числятся без вести пропавшими в Казахстане.

Чаще всего люди пропадают в Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Дети уходят из дома по разным причинам, говорят полицейские. Но чаще всего это происходит из-за проблем в семье.

«Дети уходят в основном из неблагополучных семей. Причинами обычно служит, что родители употребляют алкоголь либо детей ограничивают в пользовании мобильными телефонами, ссоры на почве того что родители ведут аморальный образ жизни, либо дети не желают жить с опекунами с отчимами, мачехами», — говорит Жангельды Табилов, заместитель начальника управления ДКП МВД РК.

Из-за ссоры с родителями из дома ушел и этот 15-летний подросток. Из Кызылорды на попутках девятиклассник добрался аж до Шымкента. Его нашли только благодаря сторисам в социальных сетях.

Оказалось, что он скрывался на съемной квартире. Его нашли полицейские и передали родителям. Общественники говорят, то, что подростка удалось найти настоящая удача. Ведь даже по камерам видеонаблюдения не всегда удается понять в каком направлении ушел ребенок.

«Когда попадают дети да и взрослые, не работают камеры. В школах поставили, что нужно устанавливать камеры, но порой там тоже технически сложно отслеживать детей большой поток, у нас был случай, что ребенка не было долгое время и мы, когда смотрели по камере, не могли определить ребенка лицо», — говорит Гульнар Умарова, общественница.

По словам психологов, нужно налаживать отношения со своими детьми, интересоваться их жизнью и увлечениями, держать руку на пульсе.

«Если ребенок уходит из дома, со школы, сбегает, значит плохие взаимоотношения с родителями. Да, может ребенок манипулирует, но тогда другой вопрос, как родители довели до такой ситуации, когда ребенок манипулирует, значит что-то надо менять во взаимоотношениях», — говорит Герман Владимиров, психолог.

По словам полицейских, если ребенок или подросток потерялся, следует незамедлительно обратиться в полицию. Поиски могут затянуться также потому что родные предоставляют правоохранителям недостоверную информацию. А некоторые продавшие, ведут скрытый образ жизни, что также не способствует быстрому их поиску.