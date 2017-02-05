Двое суток искали заблудившихся в буран егерей в заповеднике Аксу-Жабаглы

Двое суток искали заблудившихся в буран сотрудников лесхоза в заповеднике Акусу Жабаглы. 2 февраля двое лесников, 1988 и 1995 годов рождения, проживающих в Тюльбусском районе ЮКО, отправились на лошадях в заповедник Аксу-Жабаглы. Несмотря на непогоду и плохую видимость, сотрудники лесного хозяйства совершали плановый рейд в заповеднике. К месту дислокации парни не вернулись.

После безуспешных поисков коллегами, больше чем через сутки после пропажи егерей, представители лесхоза обратились к спасателям за помощью. С мужчинами имелась связь по сотовому телефону, но найти их в условиях снежной вьюги не представлялось возможным.

«04.02.2017 года в 04.10 часов поступило сообщение том, что в районе заповедника Аксу-Жабаглы в Тулькубасском районе потерялись лесники и не вернулись к месту расположения», — рассказал Павел Вишенин, руководитель спасательного подразделения ГУ «ОСО ДЧС ЮКО КЧС МВД РК».

04.02.2017 года в 04:14 для проведения поисково-спасательных работ к месту пропажи людей направились 4 спасателя и 1 единица высоко-проходимой техники(ТРЭКОЛ). В 08:40 часов спасатели прибыли к месту расположения сотрудников лесного хозяйства Аксу-Жабаглы.

В 08:50 спасатели в сопровождении сотрудников лесного хозяйства «Аксу-Джабаглы» в количестве 3-х человек направились в район с. Амангельды Джуалинского района Джамбульской области, где приблизительно находились потерявшие сотрудники лесного хозяйства. В 10:40 часов спасатели с помощью GPS-навигации нашли потерявшихся лесников. Состояние лесников было удовлетворительно.

«Егеря передали нашим спасателям свои координаты и ребята обнаружили их по GPS-навигатору. Для приборов нулевая видимость не имеет никакого значения…», — отметил Павел Вишенин.

Уже 12:10 спасатели закончили поисково-спасательные работы и выдвинулись к месту постоянной дислокации. Правда, сразу добраться до базовой станции не удалось — по пути следования спасатели оказывали помощь водителям, оказавшимся в снежном плену.

К слову, ГУ «ОСО ДЧС ЮКО КЧС МВД РК» напоминает, что в связи с ухудшением погодных условий, не стоит рисковать и отправляться в путь на личном автомобиле. С 18:30 3 февраля в связи с метелью, гололедом и плохой видимостью закрыто движение на участках а/д областного значения «Жамбыл-Кумкент-Шолаккорган» (227-312 км) для всех видов автотранспорта.

5 февраля в Южно-Казахстанской области местами понижение температуры ночью до 15-20, местами 25 мороза, днем до 5-10, местами 13 мороза.