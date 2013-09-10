P.i Dance Studio набирает учеников

Всем привет! Танцевальная студия P.I набирает учеников по направлению хип хоп! Кто хочет круто научиться танцевать приходите в нашу студию! Время тренировок:

1-смена с 10:00 до 11:30

2-смена с 15:00 до 16:30

3-смена с 17:00 до 18:30

По всем вопросам обращаться тренеру 77783218800 Инам!

Автор: Ержигит