P.i Dance Studio набирает учеников

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Всем привет! Танцевальная студия P.I набирает учеников по направлению хип хоп! Кто хочет круто научиться танцевать приходите в нашу студию! Время тренировок:

1-смена с 10:00 до 11:30
2-смена с 15:00 до 16:30
3-смена с 17:00 до 18:30
По всем вопросам обращаться тренеру 77783218800 Инам!

P.i Dance Studio набирает учениковАвтор: Ержигит

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3 Комментариев Включено "P.i Dance Studio набирает учеников"

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Богдан

при наборе +77783218800 отвечает «вы набрали неправильный номер»

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3 лет 11 месяцев назад
Динара

Почему не правильный номер?

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1 час 9 минут назад
Otyrar.KZ

Возможно номер поменялся, всё-таки 4 года прошло) Попробуйте связаться с автором поста по электронной почте, она указана в гиперссылке имени автора под публикацией.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
27 минут 44 секунд назад
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