Всем привет! Танцевальная студия P.I набирает учеников по направлению хип хоп! Кто хочет круто научиться танцевать приходите в нашу студию! Время тренировок:
1-смена с 10:00 до 11:30
2-смена с 15:00 до 16:30
3-смена с 17:00 до 18:30
По всем вопросам обращаться тренеру 77783218800 Инам!
Автор: Ержигит
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3 Комментариев Включено "P.i Dance Studio набирает учеников"
при наборе +77783218800 отвечает «вы набрали неправильный номер»
Почему не правильный номер?
Возможно номер поменялся, всё-таки 4 года прошло) Попробуйте связаться с автором поста по электронной почте, она указана в гиперссылке имени автора под публикацией.