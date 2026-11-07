Место силы Игоря Вербицкого

Уверена, что имя этого человека знакомо многим жителям Шымкента, даже далеко за его пределами. И первая ассоциация, которая возникает при упоминании Игоря Вербицкого, — это ТЕАТР. Ну а потом уже все остальное, связанное с внешней импозантностью, тембральным богатством великолепно поставленного голоса, сдержанно-выверенной манерой поведения… Словом, со всем сопутствующим, что стоит за его театральной жизненной стезей.

Игорь Владимирович — человек многосложный и неординарный. Понятно, что уложить его биографию в одну газетную страницу, непосильная задача. Поэтому не буду пространно «растекаться мыслию по древу». Постараюсь кратко проследить этапы его жизненного и творческого пути.

Первое действие: начало пути

Мой собеседник не стал подробно рассказывать о своем детстве и отрочестве. Видимо, посчитал, что эти этапы взросления были только подготовительным трамплином к тем творческим взлетам, которые ему уготовила судьба. Упомянул только, что родился в Чимкенте, учился в школах №№41 и 44. Попутно ходил на секционные занятия в Дом пионеров, что было обычным делом для множества советских школьников. А вот с этого места расскажу поподробнее, потому что здесь состоялось его первое знакомство с театром.

«Нельзя сказать, что я прямо-таки с раннего детства мечтал стать актером, — вспоминает Игорь Вербицкий, — все произошло по воле случая. Мне было тогда 13 лет. Вместе с приятелем мы записались в танцевальную группу «Айгулек» при Доме пионеров, тогда этим ансамблем руководила Анна Львовна Цандекова. Немного походили, потанцевали, но, честно говоря, меня это не очень зацепило. А тут такое дело: наш «Айгулек» располагался на первом этаже, а на втором работал драматический кружок, который вела Анна Ивановна Пащенко. Как-то раз я услышал сверху громкие возбужденные голоса, поднялся и увидел, что мои сверстники совершают какие-то непонятные действия, ходят, выразительно о чем-то говорят… Мне стало жутко интересно, я устроился где-то в глубине и стал наблюдать за репетицией. Видел, как руководительница что-то объясняет пацану, а тот в упор не понимает, что от него хотят. Билась она над ним минут десять, и все без толку. Тут я стал нервничать: мне-то было как раз все понятно! И я не выдержал и громко заорал: «Ну что тут непонятного! Это же просто! Сделать что ли не можешь?!» Анна Ивановна Пащенко обернулась и спросила: «А ты сможешь сам это сделать?» И я вышел, и сделал».

Дальше выяснилось, что паренек этот из «Айгулека». Анна Ивановна буквально выпросила Игоря у Анны Львовны: «Отдай мне его!» — «Да забирай, не очень-то он мне и нужен». Вот так хореография, к счастью, потеряла посредственного танцора, а театр приобрел своего преданного адепта и настоящего артиста по призванию…

Второе действие: выход на сцену

В драмкружке Игорь сразу стал играть главные роли. Не сказать, что кружковский репертуар был совсем уж примитивным. Играли, конечно, и сказки, и несложные инсценировки, но были пьесы и посерьезнее — вплоть до «Ромео и Джульетты». Постепенно Игорь стал заядлым посетителем нашего драмтеатра, где служила актрисой его наставница, а потом и он стал участвовать в театральных массовках.

Постепенно он ознакомился с репертуаром театра, стал периодически исполнять маленькие роли, словом, начал вживаться в театральную плоть. И вот где-то в 1980 году наш театр поехал на гастроли. Игорь Вербицкий, школьник-девятиклассник, тоже поехал с театром. Поездка была довольно длительной по маршруту Джамбул — Петропавловск — Ош. Но юному артисту так все понравилось! И переезды из города в город, и гостиницы, и новые зрители, и громкие аплодисменты — все это пришлось по душе!

Однако надо было делать выбор между театром и школой: учиться дальше или бросить учебу, не дождавшись аттестата об окончании десятилетки? Решение было не в пользу школы. К тому времени юноша так безнадежно был болен театром, что не представлял уже без него своей жизни. Так театр стал его судьбой.

Кстати говоря, аттестат Игорь Вербицкий все-таки получил, завершив среднее образование в вечерней школе. Но учеба уже шла параллельно с работой в театре, куда он был официально зачислен действующим актером. Так началось его постепенное восхождение по театральной лестнице длиною в 46 лет. Кем он с той поры только ни был! И рядовым актером вспомогательного состава, и актером первой, второй, затем высшей категории. Потом главным режиссером и художественным руководителем, а завершил все это должностью директора русского драматического театра. Куда уж выше! Но расскажу все по порядку…

Начало актерской работы складывалось удачно, даже больше. Игорю было всего 18 лет, а ему уже выпало счастье играть на одной сцене с блистательной Айшет Кинжаловой (Магомаевой), матерью всесоюзного кумира Муслима Магомаева!

Игорь Владимирович вспоминает такой яркий эпизод: «В это время нам пришлось выехать на гастроли, кажется, в Магнитогорск. Кроме прочего, мы везли туда спектакль «Черные розы», где роль матери исполняла Айшет Кинжалова, а я по роли был ее сыном. Режиссером пьесы был Евгений Андреевич Дикань. И надо же было тому случиться, что в это же время в город с гастролями приехала неоспоримая звезда той поры — знаменитая Жанна Бичевская! Нависла реальная угроза: кто из местных театралов пойдет смотреть на малоизвестный чимкентский театр, если можно попасть на легендарную Жанну?!

Помню, Евгений Андреевич сделал такой хитроумный пиар-ход. Он заказал местным художникам огромную афишу (тогда не было баннеров, все афиши рисовались вручную), а там, кроме эффектного образа главной героини, крупным шрифтом было ярко выписано: мол, впервые в городе на вашей сцене играет неповторимая Айшет Магомаева! Мать знаменитого певца! Не знаю, это ли повлияло на психику горожан, но свой аншлаг мы все-таки получили».

Не стоит думать, что путь актера Вербицкого всегда был усыпан розами. Был период, когда ему приходилось совмещать высокое искусство с довольно рутинной работой монтировщика, даже пожарного. Это были пресловутые, недоброй памяти перестроечные времена, когда, казалось, театр уже никому не нужен. Выжить бы как-нибудь, семью прокормить…

К тому же, в 1993 году он поступил на заочное отделение в Свердловский, ныне Екатеринбургский театральный институт. Надо было ездить на сессии, а это не ближний свет. Наверное, тогда, впрочем, единственный раз, Игорем овладело отчаяние. Может, взять и бросить все это?! Уйти из театра, как некоторые, заняться коммерцией, как многие, обеспечить себе, так сказать, гарантированный кусок хлеба… Но это была минутная слабость. Театр остался с ним навсегда!

Третье действие: друзья и соратники

Игорь Владимирович твердо уверен, если бы на его пути не встретились истинные доброжелатели, друзья и единомышленники, то вряд ли он смог бы справиться с теми коварными рисками, которые подстерегали его на жизненном пути.

Сначала талант в нем разглядела Анна Ивановна Пащенко и под локоть бережно вывела на сцену. А потом он встретил в театре замечательных режиссеров, которые поспособствовали полному раскрытию этого таланта, причем именно в том сложном возрасте, когда начинающему актеру свойственно сомневаться во всем, рефлексировать перед театральными мэтрами, испытывать некую неуверенность в себе. В череде таких важных для него режиссеров он сразу выделил Султана Абдиева, Олега Белинского и Алексея Мельникова.

Со временем пришли и опыт, и вера в свои силы, и возможности. Но, даже будучи уже вполне зрелым актером с 20-летним стажем работы, Игорь Вербицкий с некоторой осторожностью взял на себя новую и очень ответственную роль — стать главным режиссером своего театра.

«Меня уговорила бывший директор театра Галина Михайловна Бедрина. К началу 2000-х наша труппа осталась вообще без режиссера. Я не без колебаний согласился, но с одним условием, чтобы не было при назначении на должность никаких ИО, то есть исполняющего обязанности главного режиссера. Мне нужна была полная определенность, чтобы, отдавая делу всего себя без остатка, быть уверенным, что это дело тут же не перейдет в чужие руки. У главного режиссера должен быть авторитет, у временно исполняющего обязанности его не может быть по определению».

Самая первая постановка, которую Игорь Владимирович поставил в качестве главрежа, был спектакль по пьесе Григория Горина «Забыть Герострата», который до сих пор любим зрителем и до сих пор занимает почетное место в репертуаре театра. А дальше пошли другие удачные работы, которых не перечесть. Может, и сейчас мы продолжали бы лицезреть его режиссерские шедевры, если бы не новый карьерный поворот в виде солидного директорского кресла.

Мечтал ли об этом многоопытный актер Игорь Вербицкий? Нет, не мечтал, мало того, никогда об этом не думал. Были, конечно, какие-то профессиональные амбиции, но они заканчивались в основном собственной режиссурой, планами освоить какой-то новый тематический пласт… А потом, ведь директор — это в первую очередь административная должность. Где хозяйственно-финансовая деятельность напрочь затмевает занятия чистым незамутненным творчеством. За эту работу, пусть и очень престижную в глазах общественности, никто не награждает аплодисментами, а наоборот, пеняют на какие-то упущения, недоделки и недоработки…

«Я никогда бы с этим не справился, — говорит Игорь Вербицкий, — если бы не мои ближайшие помощники: это главный бухгалтер Рашида Терликбаева, которую я знаю очень давно, заместитель директора по хозяйственной части Жаксалык Кошаков, а в творческом плане моей опорой всегда был и до сих пор остается художественный руководитель театра Анатолий Петриченко. Огромная благодарность им, да и всем замечательным людям, с которыми меня столкнула судьба».

Но у Игоря Вербицкого есть громадная душевная отдушина. Он до сегодняшнего дня остается «играющим тренером». Иногда он все-таки находит время выйти на сцену, хотя, бывает, ему с большим трудом приходится отрываться от важных директорских дел. Но ему это нужно! Для него это как глоток свежего воздуха, как долгожданная встреча с близкими людьми, которые из зала чутко отзываются на искренний посыл: то смахивают слезу, то громко смеются, а иногда просто молча задерживают дыхание…

Игорь Владимирович Вербицкий не зря заслужил свое официальное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана»), полученное им в 2010 году. Без преувеличения, когда-то Игорь Владимирович буквально поднял наш умирающий театр с колен. Театр — это его дом. Для Вербицкого театр, несомненно, мощное место силы, в котором он черпает неукротимую энергию, жизненный оптимизм и надежду на самое лучшее будущее…

Елена Летягина