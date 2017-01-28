Люди Шымкента. И барышня и кулинар Маргарита Вахтель

Мы познакомились с Маргаритой на Боралдае. Так часто в жизни бывает, живут-живут люди в одном городе и даже рядом, ходят мимо друг друга, имеют даже общие интересы, но никогда не встречаются…

Нас «встретил» «фейсбук», вернее один из его пользователей, который собрал виртуальных друзей и в реале повез их на природу сажать деревья. Вот так и «встретились лицом» за чашкой удивительного чая от такого же фейсбучного друга Сергея Баканова. Чай был, скажу я вам, один и на всю жизнь! А масса людей, впервые увидевших друг друга, стали добрыми друзьями…

Маргарита Вахтель – пожалуй, одна из самых известных переводчиков Шымкента. Немецкий язык – родной по этнической принадлежности и ставший делом всей жизни. Очень многие клиенты Маргариты остаются ее друзьями и даже в изучении русского впоследствии опираются именно на ее помощь. Коллеги говорят о ней только с придыханием: «Так владеть языком, на котором не говоришь – талант!» А «натуральные» немцы, с которыми работает Маргирита, всегда подозревают ее в многолетнем житье в Германии и дипломе немецких университетов…

Если бы меня спросили, как одним словом описать Маргариту, я бы ответила не задумываясь – педантичность. Даже не зная ее этнической принадлежности. Вот так, смотришь на человека и видишь законченность ее движений, они как будто продуманы заранее, ничего лишнего, слышишь ее правильную речь, наполненную эмоциями (ну, не могла же она заранее выучить наши диалоги и сыграть их!). Это ее немецкое качество и в этом она вся – Маргарита Вахтель.

Но есть у Маргариты страсть. И под напором этой страсти разбивается в пух и прах Ритина педантичность, желание и умение все делать по порядку и по известному только ей распорядку. Под влиянием этой страсти Маргарита может не спать ночами, а мир ее окрашивается в миллион оттенков вкусов, эмоций, ароматов… И из педантичной немки-аккуратистки Маргарита превращается в художника-экспрессиониста (в позитивном его проявлении), непредсказуемого и свежего как вихрь. Только специализация у Маргариты – не кисти и краски, а тесто, кремы и специи. Рита Вахтель – неподражаемый кондитер!

«Готовить я любила всегда, – признается Маргарита. – Не набить брюхо чем-то, а вот чтобы вкусно и красиво было подано. Это все же из детства, ощущение эстетики еды, ее неповторимости и красоты. Говорят, что это странно, если принять во внимание, что я не обжора и не сладкоежка особенно. Но я не вижу в этом ничего странного – многие повара не любят есть или едят чрезвычайно мало. Тут другое, кулинария – это процесс, где любой человек – первопроходец, сколько рецептов бы не было написано…»

Увлечение превращалось в дело постепенно. Как вспоминает сама Рита, яркий толчок был в далеком 1997 году, когда в кофейне «Мадлен», первой, на улице Гани Иляева, с одним единственным столиком, Рита с подругами пила кофе и пробовала английские булочки с английским же кремом. «Вкус этих маленьких булочек с кремом я помню до сих пор, это непередаваемо, – вспоминает Рита. – Это было что-то невероятное! Булочек было всего несколько, сейчас такую партию назвали бы капсульной коллекцией, эксклюзивом. А это и был эксклюзив. Сегодня мне стало неинтересно то, что предлагает шымкентская кулинария. На мой взгляд, все, что поставлено на поток, перестает быть оригинальным…»

А потом, рассказывает Рита, она просто устала от своей основной работы, устала быть, по ее собственному выражению, «средством коммуникации людей, которые не понимают друг друга». Устала от того, что в основной, даже любимой работе, «творить стало некуда». Устала от того, что достигла пика. Жизнь стала слишком размеренной даже для педантичной немки…

«А в кондитерском деле – поле непаханное! – смеется Рита. – Достичь всего, о чем мечтаешь, просто невозможно. Вот возьми к примеру Макарон – это печенье никого не может оставить равнодушным. Вариаций его приготовления тысячи! Моя мечта – научиться хотя бы половине. И интерес постоянно подпитывается увиденным, услышанным, опробованным, приготовленным в конце концов…»

Видимо отсюда и появляются в аккаунтах Риты фотоотчеты от пройденных мастер-классов, уроков, бесед и встреч с кондитерами и кулинарами, известными во всем мире. Правда, смеется Маргарита, невозможно стало ходить в рестораны и кафе. «Приходится себя прямо физически удерживать, во-первых, чтобы не пробовать все подряд в поисках фантастического вкуса, а во-вторых, не раскладывать блюда и, особенно десерты на волокна… Это здорово портит аппетит)))»

Минусы поточного производства по сей день останавливают Маргариту от открытия собственной кондитерской. Хотя, судя по количеству заказчиков, она бы не пустовала.

«Заказчики смотрят фотографии тортов и пирожных у меня в ленте в соцсетях, потом звонят или пишут с пожеланием: «Хочу такой же!», – объясняет Маргарита. – А я честно говорю, что такой же не получится. Базовый рецепт коржей, например, крема – это да, но в точности такой никогда не получается. Потому что даже настроение каждую минуту уникальное, а сахар может стать вдруг слаще или наоборот, специи свежее или просто ярче вкусом и ароматом… Или украшение – это вообще отдельная песня. Мой брат вот пишет картины, он художник. Для меня поверхность торта или даже маленького кекса – это тоже холст. Это мое творчество. И как любой художник, каждый свой холст я вижу по-разному…»

Художника Александра Вахтеля, брата Маргариты, знают многие шымкентцы. Несмотря на то, что уже 20 лет Александр живет в Германии, считается там известным художником и очень часто выставляется, его помнят на родине. Иногда Саша с оказией передает портреты своим друзьям в Шымкент – портреты отличаются удивительной похожестью, внутренней какой-то точностью, легкостью и правдивостью одновременно. Его акварели и графика обладают особенной притягательностью, впрочем, как и уникальные торты Риты. Видимо, это семейное.

У Маргариты есть удивительная способность чувствовать. И ее интуицию уже ощутили на себе любители сладкого. Заказывает, например, человек у Маргариты очередные вкусняшки, а она ему: «Вам это точно сегодня не нужно! Я вам приготовлю кое-что другое, положитесь на меня…» И точно! Получает заказчик вкусность, пробует и понимает, что Рита угадала настроение, что именно сейчас ему нужен не шоколадный кекс, а именно абрикосовый пирог! Может, поэтому идут и идут к Маргарите люди. За настроением…

И если вы думаете, что Маргариту Вахтель невозможно встретить нигде, кроме ее кухни, вы глубоко заблуждаетесь! Рита не пропускает благотворительные ярмарки, где продает свои шедевры в помощь людям и домашним питомцам. Рита в горах на зимней лыжной каталке – привычное дело для завсегдатаев горных склонов. Рита обходила пешком все достопримечательные места нашей области, с большим удовольствием при возможности отправляется исследовать красоты дальнего зарубежья. Рита много читает и учится, хотя возраст совершенно не студенческий – в обычном нашем понимании. А еще у Маргариты Вахтель множество друзей в Италии и Франции, в России и Украине, в Австралии и Нидерландах. «Это все торты виноваты, – смеется Рита. – Поневоле начинаешь искать себе подобных…»

Елена БОЯРШИНОВА