В Шымкенте проходит выставка «Шырак», объединившая традиционное казахское ковроткачество и современное искусство. В экспозиции представлены 50 работ 11 авторов в возрасте от 19 до 73 лет. Посетители могут познакомиться с произведениями казахстанских мастеров до 12 декабря.

Выставка демонстрирует, как традиционное ремесло получает новое развитие благодаря современным художественным решениям. Авторы используют разнообразные цветовые сочетания, необычные композиции и сюжеты, затрагивающие важные темы человеческих взаимоотношений. Особое впечатление на посетительницу Ляззат Карымсакову произвели работы, в которых национальные орнаменты сочетаются с современным художественным видением.

«Раньше наши бабушки ткали ковры. Тогда узоры были довольно однообразными, например, „қошқар мүйіз“. А сейчас я смотрю — сколько разных цветов! Больше всего мне понравилась работа „Вечное небо синего волка“. Она особенно запомнилась. В нижней части изображён казахский народ, его кочевой период», — рассказала Ляззат Карымсакова.

Проект «Шырак» стартовал в 2023 году и направлен на сохранение и популяризацию традиционного искусства ковроткачества. Нынешняя выставка стала второй по счёту. На этот раз местом проведения выбрали Шымкент, где национальные ремёсла и культурные традиции занимают особое место. Главной темой экспозиции стали человеческие взаимоотношения и проблема одиночества в современном обществе.

Куратор выставки Сандугаш Бейсенбекова отметила, что современные технологии позволяют людям постоянно поддерживать связь друг с другом, однако это не всегда означает настоящую эмоциональную близость.

«Особенность выставки в Шымкенте в том, что мы хотели поднять тему одиночества. Например, если ваш брат или сестра живут в Италии или Америке, вы можете связаться с ними за одну секунду, увидеть их и узнать, что происходит в их жизни. Но при этом порой мы даже не знаем, что происходит с друзьями, которые находятся рядом с нами, и в каком состоянии наши близкие», — пояснила Сандугаш Бейсенбекова.

Через художественные образы, орнаменты и цветовые решения авторы предлагают зрителям задуматься о близости, общении и отношениях между людьми.

В экспозиции участвуют 11 авторов в возрасте от 19 до 73 лет. Среди них художники южного региона и казахстанские мастера, проживающие за рубежом. Проект направлен не только на сохранение национального культурного наследия, но и на раскрытие творческого потенциала женщин. Организаторы стремятся поддержать мастериц, помочь им развивать профессиональные навыки и создавать возможности для получения дохода благодаря своему ремеслу. По словам организаторов, уже поступили предложения провести выставку «Шырак» за пределами Казахстана.

Жители и гости Шымкента смогут увидеть работы современных мастеров ковроткачества до 12 декабря.