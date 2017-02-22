На 5 лет колонии-поселения осудили водителя за смертельное ДТП в ЮКО

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Суд по ДТП
Иллюстративное фото

В Южно-Казахстанской области водитель, сбивший двоих детей из одной семьи, осужден на пять лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родители детей, которые скончались от тяжких телесных повреждений, не согласившись с решением суда, подали апелляционную жалобу в областной суд.

Напомним, в сентябре 2016 года в селе Алпамыс батыра Сарыагашского района ЮКО житель села сбил 13-летнюю Марзию и 6-летнего Мейрамбека. От полученных тяжких телесных повреждений дети скончались. Водитель, совершивший наезд на детей, был арестован.

Сарыагашский районный суд приговорил водителя к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Потерпевшая сторона подала апелляционную жалобу в Южно-Казахстанский областной суд.

«Его осудили всего на пять лет, а я потеряла сразу двоих детей. Я категорически не согласна с таким решением, его нужно осудить хотя бы на 10 лет. Поэтому, мы подали заявление в областной суд», — заявила мать погибших детей Дарига Оразова.

21 февраля прошло первое заседание апелляционной коллегии по уголовным делам областного суда по данному делу. Потерпевшей стороне остается только ждать решения судей.

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1 Комментарий Включено "На 5 лет колонии-поселения осудили водителя за смертельное ДТП в ЮКО"

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Наталья

Вот приплюсовали бы детский возраст и впаяли 19 лет,самое то бы было! Двоих детей угробил,а ему какие-то 5 лет в колонии-поселения! Пожизненно таких сажать надо!

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