Пенсионерка скончалась в ДТП в Туркестанской области

70-летняя женщина погибла в ДТП на трассе «Алматы-Ташкент-Термез» на территории Толебийского района 20 декабря, передает OTYRAR.

Автомобиль Tоyota Camry, выехавший из Шымкента в Сарыгашский район, столкнулся с пассажирским автомобилем Mercedes Sprinter, двигавшегося в одном направлении.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась пассажирка Mercedes.

Оба водителя и четверо пассажиров микроавтобуса с различными травмами находятся в больнице.

В настоящее время проводится досудебное расследование и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.