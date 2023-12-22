Пенсионерка скончалась в ДТП в Туркестанской области

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Тина Кудайберген
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70-летняя женщина погибла в ДТП на трассе «Алматы-Ташкент-Термез» на территории Толебийского района 20 декабря, передает OTYRAR.
Автомобиль Tоyota Camry, выехавший из Шымкента в Сарыгашский район, столкнулся с пассажирским автомобилем Mercedes Sprinter, двигавшегося в одном направлении.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась пассажирка Mercedes. 

Оба водителя и четверо пассажиров микроавтобуса с различными травмами находятся в больнице. 

В настоящее время проводится досудебное расследование и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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