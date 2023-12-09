Мужчина который попал в реанимацию после ДТП скончался

Мужчина, который попал в реанимацию после дорожно-транспортного происшествия в центре Шымкента, скончался в больнице.

6 дней 27-летний житель города находился в коме. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и таза. И вот сегодня стало известно, что спасти пациента не удалось, он скончался, не приходя в сознание.

«Хирурги произвели лапаротомию кишечника, травматологи произвели стабилизацию костей таза и голени. При поступлении и на момент нахождения оценивалось как крайне тяжелое. Проводилось лечение шока, тромбоэмболии, но на фоне терапии состояние пациента оставалось тяжелым и он умер», — говорит Елдар Смагулов, заведующий отделением политравмы городской клинической больницы.

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Аймаутова.От сильного удара ВАЗ превратился в груду металла, а Тойота моментально вспыхнула. В крайне тяжелом состоянии мужчину и его беременную супругу, с переломами бедра и таза, госпитализировали. Жизнь женщины и здоровье малыша сейчас вне опасности, пострадавшую перевели в палату. Ей придется справится с очередным кошмаром — смерть любимого человека и отца их будущего малыша.

В отношении водителя Тойоты, за рулем которой, по предварительной информации, была нетрезвая девушка, завели уголовное дело. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

«После получения результатов медицинского освидетельствования было установлено, что водитель “Toyota Camry” находился в состоянии алкогольного опьянения. 2 декабря водитель “ВАЗ 21093” скончался в реанимационном отделении больницы. Деяние переквалифицировано на статью “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека” повлекшее по неосторожности смерть человека», рассказали в пресс-службе ДП г. Шымкента .