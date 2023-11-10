Дело о неуправляемом автобусе: компания Shymkent Bus продолжит перевозить пассажиров

Компанию Shymkent Bus, которой принадлежит автобус протаранивший шесть пешеходов, не лишат лицензии, передает OTYRAR.

К такому решению пришли в акимате после длительных судебных разбирательств.

В управлении транспорта сообщили, что законных на это оснований, нет. Во время судебных разбирательств выяснилось, что водители поменялись смЕнами, не предупредив об этом руководство. Кроме того, умышленно развернули видеокамеру внутри автобуса. Это частный случай, который касается только одного водителя, заявили в управлении.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления АД и ПТ г. Шымкента:

«Судом не было претензии к компании. Так как здесь чисто человеческий фактор. В связи с этим мы не лишили компанию лицензии. И надо понимать есть закон, в законе все прописано, и законом признано, что вины компании нет. Если бы компанию признали виновными, мы бы этот процесс чуть чуть отсрочили бы. Потому что нам же надо найти нового перевозчика, который заменит Шымкент бас. Мы же не можем оставить полгорода без автобуса».

Смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова в апреле этого года. Ужасающие кадры наезда автобуса попали на видео. Общественный транспорт под номером 21, начал катиться вниз и на большой скорости налетел на шесть пешеходов, 5 из которых скончались. После инцидента в акимате провели экстренное совещание с перевозчиками. Руководителям автобусных парков поручили провести переаттестацию водителей.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления АД и ПТ г. Шымкента:

«Компания тоже должна работать со своими водителями. В следующем году у нас много планов, даже мы с ассоциацией переговорили, сделать всем как в Астане переквалификацию на базе ЦДС. Она сейчас КГУ, КГУ не имеет права сейчас предоставлять платные услуги».

49-летнего водителя, который оставил автобус, не заглушив двигатель, осудили на 5 лет и лишили водительских прав на 7 лет. Хайруллу Юлдашева также обязали выплатить материальный ущерб в размере двух миллионов тенге, одной из шести выживших пешеходов. Родные погибших в итоге простили подсудимого, который раскаялся и извинился. Свой пятилетний срок Юлдашев будет отбывать в колонии минимальной безопасности.