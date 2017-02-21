Первую дорожную развязку в Шымкента начнут строить с наступлением тепла

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Новые развязки в Шымкенте

Первую дорожную развязку в Шымкенте начнут строить с наступлением тепла. Масштабные строительные работы планируется начать, как только установится плюсовая температура.

В приоритете транспортная развязка у рынка Бекжан на пересечении Темирлановского шоссе и автодороги Алматы — Термез. На сегодня уже проводится конкурс государственных закупок.

«Количество автотранспорта в нашем городе с каждым годом растет на 20-25%. В связи с этим было принято решение о строительстве дорожных развязок, где не надо будет устанавливать светофоры, а значит, ограничивать движение…», — пояснил Куатжан Жуматаев, руководитель отдела АД и ПТ Шымкента.

Второй масштабной стройкой станет развязка на пересечении улиц Жибек жолы — Сайрамская. 

Далее последует строительство дорожных развязок на пересечениях Байдибек би — Аргынбекова и проспект Астана — Назарбекова.

Напомним, несколько крупных дорожных развязок на днях было презентовано в акимате ЮКО. Главе региона были представлены проектные эскизы главных транспортных узлов Шымкента.

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2 Комментариев Включено "Первую дорожную развязку в Шымкента начнут строить с наступлением тепла"

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Aziz Saibaliev

Здравствуйте известно ли какие компании будут их строить

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
6 часов 47 минут назад
Камиль

Развязки это, хорошо! Но, на как долго затянутся эти стройки? И заодно представляю, какие будут «геморрои» для всех автомобистов, чтоб объехать данные пробки во время строительства — «Ой мама не горюй!» А так, идея с развязками отличная!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
38 минут 46 секунд назад
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