Первую дорожную развязку в Шымкента начнут строить с наступлением тепла

Первую дорожную развязку в Шымкенте начнут строить с наступлением тепла. Масштабные строительные работы планируется начать, как только установится плюсовая температура.

В приоритете транспортная развязка у рынка Бекжан на пересечении Темирлановского шоссе и автодороги Алматы — Термез. На сегодня уже проводится конкурс государственных закупок.

«Количество автотранспорта в нашем городе с каждым годом растет на 20-25%. В связи с этим было принято решение о строительстве дорожных развязок, где не надо будет устанавливать светофоры, а значит, ограничивать движение…», — пояснил Куатжан Жуматаев, руководитель отдела АД и ПТ Шымкента.

Второй масштабной стройкой станет развязка на пересечении улиц Жибек жолы — Сайрамская.

Далее последует строительство дорожных развязок на пересечениях Байдибек би — Аргынбекова и проспект Астана — Назарбекова.

Напомним, несколько крупных дорожных развязок на днях было презентовано в акимате ЮКО. Главе региона были представлены проектные эскизы главных транспортных узлов Шымкента.