Шымкентская молодёжь изучает искусственный интеллект

В Шымкенте состоялась образовательная встреча Community Event UNICEF, посвящённая искусственному интеллекту, цифровым технологиям и навыкам, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы. Участниками мероприятия стали школьники и студенты различных учебных заведений города.

Для молодых людей организовали мастер-классы, практические занятия и встречи с приглашёнными экспертами из технологических хабов Астаны и Шымкента. Участникам рассказали о современных тенденциях развития искусственного интеллекта, его возможностях и применении в повседневной жизни.

По словам представителя Южного совета UNICEF Мехриддина Мухуддинова, главная задача мероприятия — познакомить молодёжь с новыми технологиями и научить эффективно использовать их возможности.

«Мы рассказываем о современных тенденциях искусственного интеллекта, о том, как с ним работать, какую пользу он может принести и каких результатов позволяет добиться», — отметил он.

Подобные встречи волонтёры UNICEF организуют дважды в месяц. Темы выбираются с учётом интересов и запросов самих участников. На этот раз особое внимание уделили бесплатным инструментам искусственного интеллекта, перспективам цифровых технологий и профессиям будущего.

Волонтёр UNICEF Сафина Утаметова считает, что развитие искусственного интеллекта существенно изменит рынок труда и повседневную жизнь людей.

По её мнению, новые технологии смогут выполнять многие сложные и трудоёмкие задачи, а также способствовать научным открытиям, в том числе в сфере медицины.

Среди участников встречи была и психолог Дарья Хильчевская, окончившая психологический факультет Томского университета. Узнав о мероприятии, она решила принять участие, чтобы больше узнать о современных возможностях искусственного интеллекта.

По словам специалиста, цифровые технологии всё активнее проникают в различные сферы жизни, включая психологию. Люди всё чаще обращаются за советами к виртуальным собеседникам, поэтому психологам важно понимать особенности работы таких систем и их влияние на человека.

«Мне интересно узнать, как сегодня развивается искусственный интеллект, какие возможности он предлагает и какие перспективы открывает в будущем», — рассказала Дарья Хильчевская.

Программа Community Event UNICEF не ограничилась теоретическими выступлениями. Участники объединялись в команды, выполняли практические задания, участвовали в интерактивных играх и знакомились с цифровыми инструментами.

По мнению организаторов, такой формат помогает молодым людям не только осваивать современные технологии, но и развивать критическое мышление, коммуникативные навыки и умение работать в команде.

Подобные образовательные встречи позволяют школьникам и студентам расширять кругозор, знакомиться с перспективными направлениями профессионального развития и лучше понимать, какие знания и навыки могут понадобиться им в будущем.