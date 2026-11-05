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В Шымкенте задержали наркокурьера с более чем 200 граммами мефедрона

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте сотрудники полиции задержали молодого мужчину, подозреваемого в незаконном распространении наркотиков. Во время обысков и следственных мероприятий правоохранители изъяли более 200 граммов мефедрона.

По информации Департамента полиции Шымкента, задержание провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора — 2026».

При обыске арендованной квартиры подозреваемого полицейские обнаружили три свёртка с психотропным веществом — мефедроном.

По предварительным данным следствия, мужчина с сентября 2026 года занимался незаконным распространением наркотиков на территории города. Предположительно, он выполнял функции курьера-фасовщика интернет-магазина по продаже запрещённых веществ.

В ходе дальнейших следственных действий с участием задержанного сотрудники полиции обнаружили на территории Шымкента тайник. Из него изъяли ещё один крупный свёрток с мефедроном.

Общая масса обнаруженных и изъятых психотропных веществ превысила 200 граммов.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время по делу проводится расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства предполагаемой преступной деятельности.

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